"We hadden een deal..." met de verkeerde club! Sven Jaecques legt uit hoe transfer van Lammens héél lastig was

Antwerp FC verpatste op de Engelse Transfer Deadline Day Senne Lammens aan Manchester United voor 22 miljoen euro. Sven Jaecques legt uit hoe de deal precies tot stand is gekomen.

Manchester United volgde de prestaties van Senne Lammens al langer op de voet. In tegenstelling tot wat we allemaal dachten werden de gesprekken pas concreet in de laatste dagen van de zomermercato.

"We zijn de gesprekken met Manchester United op Transfer Deadline Day zelfs als verliezer begonnen", aldus Sven Jacques in Het Laatste Nieuws. "Het zag er aanvankelijk niet goed uit."

Deal... met Aston Villa

The Great Old had een deal… met de verkeerde club. "We hadden al een overeenkomst met Aston Villa. Het leek er die laatste dagen op dat Emiliano Martinez zou vertrekken. Alleen wou Senne zelf niet naar Birmingham."

"Het eerste bod van Manchester United kwam pas na die overeenkomst met Aston Villa", klapt de CEO van Het Stamnummer Eén uit de biecht. "En dat bod viel dan nog eens een pak lager uit dan het bedrag dat The Lions wilden betalen."

Het eerste bod van Manchester United was een pak lager dan het bedrag dat Aston Villa wou betalen

"Uiteindelijk zijn we in gesprek gegaan met Manchester United", besluit Jaecques. "En zo'n vier uur later hadden we een akkoord over de transfer van Lammens."