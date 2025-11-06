Zulte Waregem kan weer helemaal rekenen op steunpilaar

Zulte Waregem kan weer helemaal rekenen op steunpilaar
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Laurent Lemoine maakt weer aanspraak op een basisplaats bij Zulte Waregem, mogelijk al tegen Dender dit weekend. De verdediger viel de voorbije matchen steeds in.

Laurent Lemoine was vijf weken afwezig bij Zulte Waregem. De voorbije twee wedstrijden, tegen Union en Cercle Brugge, mocht de verdediger invallen. Vorig weekend zelfs al een halfuur.

"Het is nooit leuk om geblesseerd te zijn", zegt hij bij Het Laatste Nieuws. "Ik heb geluisterd naar mijn lichaam en daar pluk ik nu de vruchten van. Afgelopen weekend mocht ik een halfuur meedoen tegen Union en dat is me goed bevallen."

Lemoine is weer klaar om te spelen

"Volgens mij ben ik niet onaardig ingevallen. Hopelijk haal ik zo snel mogelijk weer mijn oude niveau. Dat komt wel in orde, want voetbal is zoals fietsen. (lacht) Je verleert dat niet", gaat Lemoine verder.

Dit weekend zou coach Sven Vandenbroeck hem in de basis kunnen droppen tegen FCV Dender. "We mogen hen zeker niet onderschatten. Ze hebben nog geen enkele keer gewonnen in de competitie, maar daar mogen we ons niet blind op staren."

"Ik vind dat ze onder hun waarde geklasseerd staan. Ik voel me klaar om te starten, maar het is natuurlijk aan de coach om te beslissen", besluit Lemoine.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg FCV Dender EH - Zulte Waregem live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (07/11).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Zulte Waregem
FCV Dender EH
Laurent Lemoine

Meer nieuws

'Milan wil loon verdubbelen, maar Saelemaekers zijn eisen zijn héél pittig'

'Milan wil loon verdubbelen, maar Saelemaekers zijn eisen zijn héél pittig'

20:00
Celtic heeft beslist: 'Schotse topclub kiest tussen Hayen en voormalige assistent van... Club Brugge'

Celtic heeft beslist: 'Schotse topclub kiest tussen Hayen en voormalige assistent van... Club Brugge'

19:40
"Ik zie vuur, ik zie passie": lost man van 22 miljoen euro de problemen van Dender op?

"Ik zie vuur, ik zie passie": lost man van 22 miljoen euro de problemen van Dender op?

12:50
1
Dender-spits verrast met opvallende onthulling: "Vincent Kompany wou me naar Anderlecht halen"

Dender-spits verrast met opvallende onthulling: "Vincent Kompany wou me naar Anderlecht halen"

14:30
Cristiano Ronaldo verrast door aankondiging te doen over pensioen én laat ons meekijken in zijn toekomst

Cristiano Ronaldo verrast door aankondiging te doen over pensioen én laat ons meekijken in zijn toekomst

19:20
Hans Vanaken kan tegen Anderlecht - alweer - geschiedenis schrijven

Hans Vanaken kan tegen Anderlecht - alweer - geschiedenis schrijven

18:20
Anderlecht en verrassende club bovenaan qua bezettingsgraad: de belangrijkste stadioncijfers op een rijtje Analyse

Anderlecht en verrassende club bovenaan qua bezettingsgraad: de belangrijkste stadioncijfers op een rijtje

18:40
1
VAR die doelpunt van Vermant afkeurde in Club Brugge-Barcelona heeft een 'twijfelachtige' reputatie

VAR die doelpunt van Vermant afkeurde in Club Brugge-Barcelona heeft een 'twijfelachtige' reputatie

19:00
1
Jeugdproduct Beerschot en doorgebroken bij Gent, maar... "Bericht van de Belgische bond zelfs niet opengedaan"

Jeugdproduct Beerschot en doorgebroken bij Gent, maar... "Bericht van de Belgische bond zelfs niet opengedaan"

18:00
Minder punten dan vorig seizoen, maar Club Brugge is wel goed op weg naar de top 24 Analyse

Minder punten dan vorig seizoen, maar Club Brugge is wel goed op weg naar de top 24

17:15
1
Jonge Duivels walsen over Fiji op WK, maar héél vreemde rode kaart overschaduwt gala-avond

Jonge Duivels walsen over Fiji op WK, maar héél vreemde rode kaart overschaduwt gala-avond

17:41
FIFA wil Donald Trump dan toch zijn zo begeerde prijs geven (al is hij veel minder waard)

FIFA wil Donald Trump dan toch zijn zo begeerde prijs geven (al is hij veel minder waard)

17:20
Ajax neemt "pijnlijke" beslissing na slechte seizoensstart: crisis op hoogtepunt

Ajax neemt "pijnlijke" beslissing na slechte seizoensstart: crisis op hoogtepunt

17:07
Kompany aast op nieuwe topaanvaller bij Bayern München, maar heeft concurrentie van Barça en Tottenham

Kompany aast op nieuwe topaanvaller bij Bayern München, maar heeft concurrentie van Barça en Tottenham

17:00
Romeo Vermant bezorgt Barcelona nieuwe opdoffer na gelijkspel

Romeo Vermant bezorgt Barcelona nieuwe opdoffer na gelijkspel

16:29
Anderlecht ziet definitief af van komst voormalig toptalent

Anderlecht ziet definitief af van komst voormalig toptalent

16:00
Enorme verrassing in selectie van Rudi Garcia? Deze jongen verandert wellicht van gedachten

Enorme verrassing in selectie van Rudi Garcia? Deze jongen verandert wellicht van gedachten

15:30
De werken van Vincent Kompany: wat hij heeft veranderd bij Bayern München om van hen deze machine te maken Analyse

De werken van Vincent Kompany: wat hij heeft veranderd bij Bayern München om van hen deze machine te maken

15:00
1
Lucas Stassin mag dromen van transfer naar Premier League

Lucas Stassin mag dromen van transfer naar Premier League

14:00
We zijn halfweg: zoveel kans maken Union en Club Brugge nog in de Champions League Analyse

We zijn halfweg: zoveel kans maken Union en Club Brugge nog in de Champions League

14:40
Anderlecht-huurling Keisuke Goto en Leo Kokubo krijgen fantastisch nieuws te horen bij STVV

Anderlecht-huurling Keisuke Goto en Leo Kokubo krijgen fantastisch nieuws te horen bij STVV

13:50
3
"De grootste miskoop ooit van Club Brugge"? Zou Nederlandse journalist gisteren ook gekeken hebben?

"De grootste miskoop ooit van Club Brugge"? Zou Nederlandse journalist gisteren ook gekeken hebben?

14:20
6
Hein Vanhaezebrouck vol lof voor Nicky Hayen én voor de man die hem telkens meer verbaast: "Onvoorstelbaar"

Hein Vanhaezebrouck vol lof voor Nicky Hayen én voor de man die hem telkens meer verbaast: "Onvoorstelbaar"

13:30
3
Nordin Jackers is helder over owngoal Tzolis, maar onthult ook wat hij achteraf zei tegen Seys Reactie

Nordin Jackers is helder over owngoal Tzolis, maar onthult ook wat hij achteraf zei tegen Seys

13:15
Dit zijn de scheidsrechters voor speeldag 14: Anderlecht-Club Brugge krijgt Champions League-ref

Dit zijn de scheidsrechters voor speeldag 14: Anderlecht-Club Brugge krijgt Champions League-ref

13:00
Supporters-incident zindert na in Brugge en er wordt drastische beslissing genomen: "Dit was het breekpunt"

Supporters-incident zindert na in Brugge en er wordt drastische beslissing genomen: "Dit was het breekpunt"

12:40
23
Werd de 4-3 van Vermant terecht afgekeurd? Ex-scheidsrechter Tim Pots is heel duidelijk

Werd de 4-3 van Vermant terecht afgekeurd? Ex-scheidsrechter Tim Pots is heel duidelijk

12:20
8
Hoe de woorden van Sam Baro een enorme impact kunnen hebben op ... Royal Antwerp FC

Hoe de woorden van Sam Baro een enorme impact kunnen hebben op ... Royal Antwerp FC

11:40
6
In Nederland zullen monden openvallen: Carlos Forbs maakt kans op heel prestigieuze prijs na clash met Barça

In Nederland zullen monden openvallen: Carlos Forbs maakt kans op heel prestigieuze prijs na clash met Barça

12:00
4
Antwerp zit op een kantelpunt: krijgt Stef Wils zijn allerlaatste kans?

Antwerp zit op een kantelpunt: krijgt Stef Wils zijn allerlaatste kans?

10:30
4
Tactisch afgetroefd door Club-coach Nicky Hayen? Barça-coach Hansi Flick trekt zijn conclusies

Tactisch afgetroefd door Club-coach Nicky Hayen? Barça-coach Hansi Flick trekt zijn conclusies

11:20
4
"Een collectieve mislukking": Fermin Lopez is keihard na gelijkspel tegen Club Brugge

"Een collectieve mislukking": Fermin Lopez is keihard na gelijkspel tegen Club Brugge

11:00
5
🎥 Met een kusje voor het thuispubliek: Lamine Yamal is duidelijk over fel boegeroep van Club-fans

🎥 Met een kusje voor het thuispubliek: Lamine Yamal is duidelijk over fel boegeroep van Club-fans

10:00
56
Pijnlijk: Barcelona-speler loopt gebroken neus op na duel met Vermant

Pijnlijk: Barcelona-speler loopt gebroken neus op na duel met Vermant

09:30
2
Joaquin Seys blijft kritisch voor zichzelf na topwedstrijd tegen Lamine Yamal Reactie

Joaquin Seys blijft kritisch voor zichzelf na topwedstrijd tegen Lamine Yamal

08:45
9
Sportief directeur van Manchester United praat voor het eerst openlijk over transfer van Senne Lammens

Sportief directeur van Manchester United praat voor het eerst openlijk over transfer van Senne Lammens

07:00
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 07/11 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle Brugge Cercle Brugge 08/11 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 08/11 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 08/11 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 09/11 Club Brugge Club Brugge
STVV STVV 09/11 Standard Standard
KAA Gent KAA Gent 09/11 KRC Genk KRC Genk
KV Mechelen KV Mechelen 09/11 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

lucas lucas over "De grootste miskoop ooit van Club Brugge"? Zou Nederlandse journalist gisteren ook gekeken hebben? FC BRUGES FC BRUGES over Minder punten dan vorig seizoen, maar Club Brugge is wel goed op weg naar de top 24 FC BRUGES FC BRUGES over Anderlecht en verrassende club bovenaan qua bezettingsgraad: de belangrijkste stadioncijfers op een rijtje Mariobrugge °Free Shaky° Mariobrugge °Free Shaky° over VAR die doelpunt van Vermant afkeurde in Club Brugge-Barcelona heeft een 'twijfelachtige' reputatie Standard 2.0 Standard 2.0 over Rudi Garcia gaat er ongetwijfeld rekening mee houden: Rode Duivel allerlaatste en in de problemen The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over 🎥 Met een kusje voor het thuispubliek: Lamine Yamal is duidelijk over fel boegeroep van Club-fans Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over Werd de 4-3 van Vermant terecht afgekeurd? Ex-scheidsrechter Tim Pots is heel duidelijk JaKu JaKu over Supporters-incident zindert na in Brugge en er wordt drastische beslissing genomen: "Dit was het breekpunt" DINAMO ZAGREB DINAMO ZAGREB over "Club Brugge is bestolen": drievoudig Ballon d'Or-winnaar laat er geen twijfel over bestaan Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Antwerp zit op een kantelpunt: krijgt Stef Wils zijn allerlaatste kans? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved