Zulte Waregem kan weer helemaal rekenen op steunpilaar

Laurent Lemoine maakt weer aanspraak op een basisplaats bij Zulte Waregem, mogelijk al tegen Dender dit weekend. De verdediger viel de voorbije matchen steeds in.

Laurent Lemoine was vijf weken afwezig bij Zulte Waregem. De voorbije twee wedstrijden, tegen Union en Cercle Brugge, mocht de verdediger invallen. Vorig weekend zelfs al een halfuur.

"Het is nooit leuk om geblesseerd te zijn", zegt hij bij Het Laatste Nieuws. "Ik heb geluisterd naar mijn lichaam en daar pluk ik nu de vruchten van. Afgelopen weekend mocht ik een halfuur meedoen tegen Union en dat is me goed bevallen."

Lemoine is weer klaar om te spelen

"Volgens mij ben ik niet onaardig ingevallen. Hopelijk haal ik zo snel mogelijk weer mijn oude niveau. Dat komt wel in orde, want voetbal is zoals fietsen. (lacht) Je verleert dat niet", gaat Lemoine verder.

Dit weekend zou coach Sven Vandenbroeck hem in de basis kunnen droppen tegen FCV Dender. "We mogen hen zeker niet onderschatten. Ze hebben nog geen enkele keer gewonnen in de competitie, maar daar mogen we ons niet blind op staren."





"Ik vind dat ze onder hun waarde geklasseerd staan. Ik voel me klaar om te starten, maar het is natuurlijk aan de coach om te beslissen", besluit Lemoine.