Hij had ook al tegen Barcelona kunnen spelen, maar Cercle-speler blikt vooruit

Cercle Brugge wil zaterdag tegen OH Leuven eindelijk nog eens aanknopen met een overwinning. De Vereniging kon sinds eind augustus geen driepunter meer pakken, maar linksachter Flávio Nazinho blijft positief

De Portugese verdediger stond in september dicht bij een transfer naar Real Betis. Had die deal doorgang gevonden, dan had hij deze week tegen FC Barcelona gespeeld. “Maar ik kijk niet achterom", zegt Nazinho in HLN. “Die gemiste transfer speelt niet door mijn hoofd. Ik ben hier, ik geef alles en wil Cercle helpen om weer te winnen.”

Nazinho miste de voorbije weken enkele matchen door blessure en schorsing, maar is nu weer fit. “Ik pakte iets te veel gele kaarten, dat moet beter", erkent hij. “Ik ben van nature aanvallend ingesteld, dus als verdediger moet ik nog leren om op de juiste momenten in te grijpen.”

Nog niet klaar bij Cercle Brugge

De 22-jarige flankspeler blijft ambitieus. “Ik wil aan mijn statistieken werken: meer assists, misschien ook eens scoren. Dat hoort bij mijn ontwikkeling. Ik voel dat ik hier nog beter kan worden, dus ik ben nog niet klaar bij Cercle.”

Een oproep voor de Portugese nationale ploeg bleef voorlopig uit, al kwam hij al voor in de voorselectie. “Op mijn positie speelt Nuno Mendes, de beste van de wereld", glimlacht hij. “Ik maak me geen illusies, maar het blijft een doel. Ik wil blijven groeien en ooit klaar zijn voor dat niveau.”

Nazinho wil vooral vooruit met Cercle Brugge. “We verdienen meer dan wat we de laatste weken gehaald hebben. Als we blijven spelen zoals we kunnen, komen de overwinningen vanzelf. Ik geloof echt dat we nog een mooie reeks kunnen neerzetten.”