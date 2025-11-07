Interview Vincent Euvrard verduidelijkt de komst van een nieuwe assistent bij Standard

Loïc Woos
Loïc Woos vanuit SL16 Football Campus
Vincent Euvrard verduidelijkt de komst van een nieuwe assistent bij Standard
Foto: © photonews
Standard Luik verwelkomt binnenkort Frédéric Stilmant als nieuwe assistent-trainer. Hoofdcoach Vincent Euvrard gaf vrijdag toelichting bij zijn aanstelling, voorafgaand aan de verplaatsing naar Sint-Truiden.

Samenwerking met vertrouwde collega

Frédéric Stilmant heeft in het verleden al samengewerkt met Vincent Euvrard bij RWDM, Zulte Waregem en Dender. De hoofdtrainer van Standard bevestigde dat Stilmant na de wedstrijd tegen Sint-Truiden officieel zal aansluiten. “Ik reserveer mijn commentaar voor na de match tegen Sint-Truiden. Het is op dat moment dat hij zal arriveren”, stelde Euvrard.

Volgens de coach is de komst van Stilmant bedoeld om de kwaliteit van het werk binnen de technische staf te verhogen. “Wanneer je iemand toevoegt aan de staf, is dat om de kwaliteit van het werk te verbeteren. En er is veel werk te doen”, zegt hij. Hij benadrukt dat niemand uit de huidige staf zal vertrekken door deze toevoeging.

Euvrard gaf aan dat het takenpakket binnen de staf breed is. “Er zijn zoveel domeinen: aanvallend, verdedigend, stilstaande fases, individuele gesprekken… Het is een grote uitdaging om het team collectief te laten groeien, maar ook elke speler individueel, zeker de jongeren zoals René Mitongo”, vertelt hij.

Geen impact op huidige staf

De hoofdtrainer koos bewust voor iemand met wie hij al jarenlang samenwerkt. “We hebben vijf seizoenen samengewerkt. In vier van die seizoenen behaalden we ons doel, en drie waren echt top. We kennen elkaar goed, dat is een goed vertrekpunt”, stelt Euvrard.

Hij benadrukt dat de komst van Stilmant geen kritiek inhoudt op de huidige staf. “Zoals ik al zei, het heeft niets te maken met de huidige staf, waar ik zeer tevreden over ben”, klinkt het. Volgens Euvrard is de recente sportieve vooruitgang mede te danken aan het bestaande team. “We zouden geen drie van onze laatste vier wedstrijden gewonnen hebben en geen vooruitgang boeken zonder een goede staf.”

Tot slot bevestigde hij dat de taken binnen de staf goed verdeeld zullen worden. “We gaan de taken goed verdelen, elke assistent zal specifieke opdrachten krijgen”, besluit Euvrard.

