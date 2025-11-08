Carlos Forbs maakt heel Portugal gek na zijn indrukwekkende prestatie, ook Roberto Martinez

Droomweek voor Carlos Forbs, maker van een dubbele treffer tegen Barcelona voordat hij voor het eerst werd opgeroepen voor Portugal.

Alles gaat heel snel in het voetbal en Carlos Forbs is daar het bewijs van. Woensdagavond beleefde de vleugelaanvaller van Club Brugge een magische avond tegen FC Barcelona in de Champions League, met twee doelpunten en een beslissende assist. Enkele dagen later vernam hij zijn eerste oproep voor de nationale ploeg van Portugal.

Roberto Martinez riep hem op voor de laatste kwalificatiewedstrijden voor het WK 2026. Een grote primeur voor hem, die alleen met de U19- en U21-teams van het land had gespeeld. Portugal wordt algemeen gezien toch beschouwd als één van de talentvolste ploegen van Europa.

Flop bij Ajax

Vorig seizoen werd zijn verblijf bij Ajax een nachtmerrie. Hij werd uitgeleend aan Wolverhampton, maar wist er niet te overtuigen. Brugge besloot hem deze zomer een tweede kans te geven door zes miljoen euro uit te geven.

Toen hij zijn selectie vernam, kon de jonge vleugelaanvaller het niet geloven. "Ik had het niet verwacht. Het is een droom die uitkomt, ik kan niet beschrijven wat ik op dit moment voel'', vertrouwde hij toe.

Martinez prees zijn vorm van het moment. "De beslissing werd donderdag genomen. Forbs is in topvorm. We volgen hem al sinds het begin van het seizoen, maar twee doelpunten maken en een beslissende pass geven tegen Barcelona helpt natuurlijk'', legde de bondscoach uit op Cabine Desportiva.