Hayen heeft één grote bemerking bij de 'gemaskerde' vrienden Tzolis, Vermant en Tresoldi

Bij Club Brugge valt dit seizoen de hechte band op tussen drie jonge spelers: Christos Tzolis, Romeo Vermant en Nicolo Tresoldi. Hun vriendschap is zichtbaar op én naast het veld.

Hayen over groepsdynamiek en verbondenheid

De spelersgroep van Club Brugge is opvallend jong, met een gemiddelde leeftijd van 23,6 jaar. Enkel Cercle Brugge en KV Mechelen hebben een nog jongere kern. Binnen die groep vormen Tzolis, Vermant en Tresoldi een hecht trio. Ze delen niet alleen het veld, maar ook hun vrije tijd.

Volgens Hayen is dat geen toeval. “Die jongens zijn meer samen dan met hun partner – eigenlijk haast dag en nacht”, zegt hij in Het Laatste Nieuws. Hij stelt dat zulke vriendschappen vanzelf ontstaan in een omgeving waar spelers intensief samenwerken.

De coach ziet de positieve effecten van die verbondenheid terug in de prestaties. Hij merkt op dat de samenwerking tussen de drie zich ook vertaalt naar het spel. Hayen benadrukt dat hij deze dynamiek bewust stimuleert binnen de kleedkamer.

"Je probeert dat te installeren", klinkt het. De sfeer binnen de ploeg wordt omschreven als open en warm, ook voor nieuwkomers zoals Aleksandar Stankovic, die zich snel wist te integreren. Al is het ook opletten.





Randbemerking bij te grote verbondenheid

Hoewel Hayen de vriendschap tussen zijn spelers waardeert, plaatst hij één kanttekening. Hij stelt dat het onderlinge respect soms te ver kan gaan. “Soms mag het niet té vriendschappelijk zijn”, zegt hij. Volgens hem moeten spelers elkaar niet altijd sparen, zeker niet wanneer scherpte vereist is. Hij vindt dat er momenten zijn waarop de onderlinge steun plaats moet maken voor competitieve prikkels.

Op training merkt Hayen dat de intensiteit doorgaans wel aanwezig is. Hij stelt dat er regelmatig geroepen wordt en dat de sessies scherp verlopen. “De vriendschap zorgt er dan voor dat ze het snel vergeten en opnieuw als vrienden aan tafel zitten”, besluit hij.