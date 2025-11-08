JPL-ploeg begrijpt fans, maar... "Als je veeleisend bent, moet je ook steunen"

Westerlo heeft een lastige week achter de rug. Na de pijnlijke bekeruitschakeling tegen Beerschot volgde een verdienstelijke prestatie tegen Genk, maar die eindigde met een fluitconcert. Vicevoorzitter Hasan Cetinkaya begrijpt de ontgoocheling, maar hoopt op meer steun van de fans.

Drie jaar geleden werd Westerlo knap zevende. “Dat was een bijzonder jaar", zegt Cetinkaya in GvA. “We waren dichtbij Play-Off 1. Zulke momenten tonen wat mogelijk is met de juiste sfeer en mentaliteit.”

Dat contrast met de voorbije week kon moeilijk groter zijn. Na de bekerblamage tegen Beerschot en het puntenverlies tegen Genk kreeg de ploeg kritiek van het publiek. “Iedereen wil winnen", reageert Cetinkaya. “Maar ik vond dat we tegen Genk juist de juiste mentaliteit toonden. De spelers hebben gevochten tot het einde. Jammer dat dat niet werd beloond.”

Als je veel verwacht van spelers moet je ze ook steunen

Toch wil de vicevoorzitter geen breuk zien tussen fans en club. “Ik hou van onze supporters. Ze zijn de echte eigenaars van Westerlo. Ze mogen eisen stellen, ze mogen zelfs kritiek geven, ook aan mij. Mijn deur staat altijd open. Maar als je veel verwacht van de spelers, dan moet je ze ook steunen, zeker op moeilijke momenten.”

De Turkse bestuurder erkent dat Westerlo geen mirakels kan verrichten. “We hebben veel opgebouwd de voorbije jaren, zowel sportief als structureel. Maar soms heb je gewoon wat geluk nodig. Eén moment kan een seizoen veranderen. Daar moeten we realistisch in blijven.”

Cetinkaya gelooft dat verbondenheid de sleutel blijft. “Als spelers, bestuur en fans één blok vormen, kunnen we in eigen huis van iedereen winnen. Dat is de kracht van Westerlo. We moeten dat gevoel van samenhorigheid terugvinden, dan keren de resultaten vanzelf.”