Publiekslieveling keert terug naar KV Mechelen: "We gunnen hem alles, behalve de drie punten"

Zondag wordt het een bijzonder moment voor Rob Schoofs. De middenvelder van Union Saint-Gilloise keert voor het eerst terug naar KV Mechelen, de club waar hij acht seizoenen lang hét gezicht was van de ploeg. Met 282 wedstrijden in geel en rood is hij een echte Malinwa-legende.

De overstap naar Union kwam er onverwacht, eind augustus. Terwijl hij net zijn negende seizoen bij Mechelen had aangevat, kreeg hij plots een telefoontje van Union-CEO Philippe Bormans. “We waren met de kindjes aan het fietsen toen Rob een bericht kreeg”, vertelt zijn partner Michelle Milants in GvA. “Na dat gesprek was hij er snel uit: hij moest die kans grijpen.”

Het afscheid van KV Mechelen viel zwaar. “Zijn grootmoeder was net overleden en dat kwam er allemaal tegelijk bij”, zegt Michelle. “Hij heeft de foto’s van zijn transfer zelfs laten hermaken omdat alles zo snel moest gaan. Ik denk dat hij het tot vandaag nog niet helemaal verwerkt heeft.”

Heel geliefd bij de supporters

Bij KV Mechelen laten ze hun voormalige kapitein niet zomaar los. “Rob hoort thuis op de Mechelse grasmat”, zegt Hans De Decker van het supportersorgaan. “Hij was de draaischijf van het team, met zijn spelinzicht en rustige leiderschap.” Ook ex-ploegmaat Onur Kaya vult aan: “Zijn passing, zijn trap, zijn verstand… Rob stond altijd op de juiste plek.”

Dat Schoofs geliefd is bij de fans, verbaast niemand. “Hij was altijd aanspreekbaar en bleef bescheiden, zelfs toen hij kapitein was”, vertelt De Decker. “Iedereen kende hem, van de buren tot de supporters aan het stadion. Hij was gewoon één van ons.”





Zondag zal Schoofs ongetwijfeld een warm onthaal krijgen Achter de Kazerne. “Hij gunt KV nog altijd het beste, hij kijkt thuis nog naar al hun matchen”, zegt Michelle. “Maar zondag supporteren wij voor Rob.” De supporters van Mechelen zien het iets anders: “We gunnen hem alles, behalve de drie punten.”