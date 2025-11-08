Uitkijken naar opmerkelijke terugkeer deze zaterdag in JPL: kan hij het nog?

Uitkijken naar opmerkelijke terugkeer deze zaterdag in JPL: kan hij het nog?


Goed nieuws voor KV Mechelen: zondag kan Fred Vanderbiest eindelijk rekenen op Hassane Bandé. De 26-jarige aanvaller zette donderdag zijn laatste papieren in orde op het stadhuis en is nu officieel speelgerechtigd. Tegen Union kan hij dus voor het eerst in actie komen.

Of Bandé ook meteen aan de aftrap verschijnt, blijft voorlopig afwachten. “Er is een verschil tussen trainingsfit en wedstrijdfit”, nuanceert Vanderbiest in GvA. “Maar hij ziet er goed uit en traint op een hoog niveau. Bij de fysieke tests is hij zelfs een van de besten.”

De coach prijst de veelzijdigheid van zijn nieuwe aanvaller. “Hij kan in verschillende systemen spelen: in een 4-4-2 naast een diepe spits, of in een 4-3-3 vanop rechts. Zelfs als hangende negen voelt hij zich comfortabel. Dat geeft ons extra mogelijkheden voorin.”

Ziekenboeg KV Mechelen loopt volgende weken leeg

Voor Mechelen komt de komst van Bandé op een ideaal moment. De club kampt al weken met een overvolle ziekenboeg, met zeven spelers aan de kant. “Maar we moeten het ook niet dramatiseren”, zegt Vanderbiest. “Er komen stilaan jongens terug.”

Zo wordt verwacht dat Konaté en Mrabti snel weer inzetbaar zijn, terwijl ook Özdemir, Vanrafelghem en Zekri op de weg terug zijn. “We krijgen stilaan weer meer opties, en dat is belangrijk met de zware matchen die eraan komen.”

Vanderbiest blijft intussen nuchter onder de vele uitdagingen. “Het is jammer dat de blessures samenvallen met die topwedstrijden, maar dat hoort bij een seizoen. We moeten nu slim omgaan met de krachten die we wél hebben. En Bandé zal daar zeker een rol in spelen.”

Volg KV Mechelen - Union SG live op Voetbalkrant.com vanaf 19:15 (09/11).

