📷 Opvallende aanwezigen in het Lotto Park tijdens Anderlecht-Club Brugge

De topper tussen Anderlecht en Club Brugge zorgde zondag niet alleen voor spanning op het veld, maar ook voor heel wat aandacht naast het veld. In het Lotto Park doken meerdere opvallende gezichten op in de tribunes.

Anderlecht en Club Brugge spelen zondagnamiddag de topper. Een duel tussen de twee clubs zorgt altijd voor veel spanning en lokt bijgevolg ook vaak een aantal opvallende toeschouwers.

Dat was nu niet anders. Met de nieuwe CEO Kenneth Bornauw en de nieuwe voorzitter Michael Verschueren zaten er al twee belangrijke figuren van paars-wit samen op de tribune.

Heel wat bekende gezichten op de tribunes

Verder was ook Alexis Saelemaekers aanwezig. Extra opvallend aangezien hij flink zijn best zal gedaan hebben om snel in Anderlecht aanwezig te zijn: hij speelde zaterdagavond nog een wedstrijd met AC Milan.

De voormalige speler van Anderlecht was goed voor een doelpunt en speelde een prima wedstrijd tegen Parma. Alleen was dat niet genoeg voor een zege: de Milanezen speelden 2-2 gelijk. Hij was er samen met Sporting CP-verdediger Zeno Debast.





Verder zat ook Will Still in het Lotto Park. De 33-jarige Brits-Belgische trainer werd een week geleden ontslagen bij Southampton en zit nog zonder club.