Patrick Goots zag ferme tegenvaller bij Club Brugge: "Heeft zeeën van ruimte nodig"

RSC Anderlecht kon het afgelopen weekend sinds lang nog eens winnen van Club Brugge. Paars-Wit maakt de wapens van de Bruggelingen goed onschadelijk, waardoor één Brugse sterkhouder in het bijzonder niet uit de verf kwam in het Lotto Park. Dat zag ook Patrick Goots.

Anderlecht had goed gekeken naar de midweekmatch van Club tegen FC Barcelona. De Spanjaarden gaven achterin veel ruimte weg, waar Nicky Hayen en co handig gebruik van maakten. Een man als Carlos Forbs was daarvan de exponent.

De Portugees was een gesel voor de verdediging van Barça en deelde een assist uit aan Tresoldi. Voor en na de pauze deed hij daar nog telkens een doelpunt bij, waardoor hij de trofee voor Man van de Match op zak mocht steken. Tegen Anderlecht was Forbs al een pak minder opvallend, zag ook oud-voetballer Patrick Goots bij Gazet van Antwerpen.

Forbs heeft veel ruimte nodig

"Ik had er een discussie over met de spelers van mijn caféploeg", vertelt het Antwerp-coryfee bij de krant. "Supporters van Anderlecht zeiden tegen fans van Club Brugge: ‘hoe gaan wij die Forbs kunnen tegenhouden?’"

"Ik antwoordde daarop: ‘Het kan goed zijn dat hij een draak van een wedstrijd speelt, want Forbs is een speler die zeeën van ruimte nodig heeft. Tegen Barcelona kreeg hij die. Tegen Anderlecht niet. De ene wedstrijd is de andere niet", weet Goots uit ervaring.





Hoe dan ook is de transfer van Forbs voorlopig een stevig schot in de roos. De winger kwam voor "amper" 6 miljoen euro over van Ajax, waar hij een speler op overschot was. Bij Club zit hij momenteel aan 5 goals en 5 assists in 20 wedstrijden.