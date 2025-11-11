Analyse Courtois opnieuw out: tijd om Senne Lammens klaar te stomen

Courtois opnieuw out: tijd om Senne Lammens klaar te stomen
Foto: © photonews

Thibaut Courtois is opnieuw geblesseerd. Toevallig net voor twee wedstrijden die hem niet meteen lijken te prikkelen. De doelman van Real Madrid haakt af met een blessure en dus rijst opnieuw de vraag hoe de Rode Duivels het in de toekomst zonder hun nummer één moeten doen. 

Bondscoach Rudi Garcia zal moeten schuiven onder de lat. In de hiërarchie bij de nationale ploeg is er voorlopig geen discussie. Matz Sels is de logische nummer twee. De ervaren doelman van Nottingham Forest is betrouwbaar, rustig en weet hoe hij een defensie moet leiden. Tegen Kazachstan lijkt hij de zekerheid te worden: Garcia kiest voor stabiliteit en punten, want de kwalificatie voor het WK moet binnengehaald worden.

Lammens heeft zijn strepen in Engeland al verdiend

Toch kijkt Garcia best verder dan die ene match. De toekomst van de Duivels ligt niet langer bij de dertigers. En daar komt Senne Lammens in beeld: 23 jaar, doelman van Manchester United, en stilaan één van de meest interessante Belgische talenten in het buitenland. In Engeland krijgt hij lof om zijn rust, zijn reflexen en zijn volwassenheid.

Lammens is bij United geen figurant. Hij is er de onbetwiste nummer 1, traint er dagelijks met wereldtoppers en wordt beschouwd als een doelman met een enorm groeipotentieel. Voor Garcia is hij de natuurlijke opvolger van Courtois, een moderne keeper met présence, voetenwerk en leiderschap.

Maarten Vandevoordt is bankzitter bij RB Leipzig, Mike Penders speelt wel alles bij Straasbourg, maar dat is toch een stapje lager. Sels krijgt zijn kans in Kazachstan. Maar als België daar de nodige punten pakt en het WK-ticket binnen is, dan kan Lammens debuteren tegen Liechtenstein. Een rustige instapmatch zonder druk, maar mét betekenis: de start van een nieuw tijdperk onder de lat.

De volgende generatie klopt op de deur

De timing kan niet beter. Courtois en Sels zijn allebei 33, en de volgende generatie klopt op de deur. Ook spelers als Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku denken aan een afscheid na het WK. Voor de Duivels is dit hét moment om vooruit te kijken en zijn toekomstige nummer één voor te bereiden.

Laat Lammens dus maar proeven van het grote werk. Tegen Liechtenstein, zonder risico, maar met een duidelijk signaal. De toekomst van de Rode Duivels begint nu. En onder de lat zou die wel eens Senne Lammens kunnen heten.

