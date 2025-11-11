Duurste tieners ter wereld: Karetsas al 30 miljoen, Anderlecht heeft maar liefst drie goudklompjes

Duurste tieners ter wereld: Karetsas al 30 miljoen, Anderlecht heeft maar liefst drie goudklompjes
Het gerenommeerde CIES Football Observatory heeft opnieuw zijn lijst gepubliceerd met de tieners met de hoogste geschatte transferwaarde wereldwijd. In die uitgebreide rangschikking, waarin 113 spelers jonger dan twintig jaar minstens tien miljoen euro waard zijn, duiken ook enkele bekende namen op.

Hun waardes werpen een interessant licht op de jeugdwerking van Belgische clubs en de perceptie van talentontwikkeling in ons land. De duurste tiener die momenteel in België speelt, is Konstantinos “Kos” Karetsas van KRC Genk. Ter vergelijking: Lamine Yamal staat uiteraard helemaal bovenaan met een waarde van maar liefst 349,6 miljoen. (Hier vindt u de volledige lijst)

Karetsas is het kroonjuweel, Mokio de duurste

De zeventienjarige middenvelder, die dit seizoen al enkele flitsen liet zien in de Jupiler Pro League, wordt door CIES op maar liefst 30 miljoen euro geschat. Daarmee bevestigt Karetsas zijn status als uitzonderlijk talent én als kroonjuweel van de Genkse jeugdopleiding.

De Belg met de hoogste waarde op de lijst is echter Jorthy Mokio, die deze zomer van AA Gent naar Ajax verkaste. CIES schat zijn marktwaarde op 23,9 miljoen euro, een indrukwekkend bedrag voor een verdediger/middenvelder die nog geen twintig competitiewedstrijden op het hoogste niveau speelde. Mokio geldt als een van de meest veelbelovende jonge verdedigers van Europa en lijkt in Amsterdam snel zijn plaats te veroveren.

Cvetkovic en... Özcan duurder dan De Cat

Bij Anderlecht vallen er drie opmerkelijke namen op: Mihajlo Cvetkovic (17,4 miljoen euro), Yasin Özcan (15,5 miljoen euro) en Nathan De Cat (15 miljoen euro). Vooral de waardering van Özcan is opvallend, aangezien de Turkse verdediger - gehuurd van Aston Villa - nauwelijks aan spelen toekomt in het eerste elftal van paars-wit. Dat het statistiekenbureau hem hoger inschat dan De Cat, die wekelijks speelt, toont aan dat de CIES-modellen sterk rekening houden met leeftijd, positie en internationale potentie.

Ook Mihajlo Cvetkovic profiteert van dat algoritme: met amper vijf wedstrijden in de benen bij Anderlecht krijgt hij een waardering van 17,4 miljoen euro. Dat is opmerkelijk voor een speler die nog volop in de ontwikkelingsfase zit, maar het potentieel is aanwezig.

Ilenikhena 37 miljoen

Een andere ex-Anderlechtspeler die hoog scoort, is Julien Duranville. De pijlsnelle winger, die inmiddels bij Borussia Dortmund speelt, krijgt van CIES een waarde van 14,2 miljoen euro. Zijn snelle overstap naar de Bundesliga en de beperkte speeltijd die hij door blessures kende, hebben zijn marktwaarde niet verhinderd om hoog te blijven.

Vanuit Frankrijk duikt nog een bekende naam op: George Ilenikhena, tegenwoordig bij AS Monaco, met een geschatte waarde van 37 miljoen euro. De voormalige spits van Antwerp FC is daarmee de duurste speler met een Belgische link in de volledige lijst. Zijn ontwikkeling in de Ligue 1 verloopt razendsnel, en zijn explosieve speelstijl lijkt ideaal afgestemd op het moderne topvoetbal.

