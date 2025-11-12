Einde van de deal met DAZN? Deze opties liggen op tafel tijdens algemene vergadering van de Pro League

Vandaag komt de algemene vergadering van de Pro League samen om te beslissen over het televisiecontract met DAZN. De onderhandelingen tussen beide partijen sleepten de voorbije weken aan en naderen nu een cruciaal moment.

Onderhandelingen tussen DAZN en Pro League

De gesprekken tussen de Pro League en rechtenhouder DAZN verliepen intensief. Het afgelopen weekend stond volledig in het teken van overleg over de toekomst van het contract. Daarbij werd duidelijk dat DAZN geen “leefbare deal” vond met operatoren zoals Telenet en Proximus. Het bedrijf wil daarom minder betalen dan de eerder afgesproken 84 miljoen euro.

De heronderhandelingen hadden een vastgelegde termijn van twintig dagen. Die periode liep normaal vandaag af, maar werd verlengd tot donderdag om de vergadering van de Pro League te laten plaatsvinden. Tijdens die bijeenkomst wordt de uitkomst van de gesprekken met DAZN besproken en afgewogen.

Mogelijke scenario’s

Na de vergadering liggen verschillende pistes open. Eén optie is het huidige seizoen afwerken met DAZN en daarna een nieuwe tender uitschrijven. Een andere mogelijkheid is een onmiddellijke beëindiging van de samenwerking, gekoppeld aan een vergoeding. Er kan ook beslist worden om de onderhandelingen opnieuw te verlengen. Toch klinkt het dat “de ultieme gesprekken” nu echt gevoerd zijn, zo meldt Sporza.

Volgens betrokkenen is het eindspel ingezet. Er wordt benadrukt dat men niet eindeloos kan blijven onderhandelen. Op een bepaald moment moeten knopen worden doorgehakt en dat moment lijkt nu aangebroken.





In de wandelgangen circuleert het bericht dat DAZN opnieuw werk maakt van een overeenkomst met Proximus. Er wordt zelfs gezegd dat een akkoord dichtbij is, al is dat in het verleden vaker zonder resultaat gebleken. Eind oktober kwam DAZN zijn betalingsverplichting aan de Pro League nog na, maar zekerheid over de volgende termijn is er niet.