Einde van de deal met DAZN? Deze opties liggen op tafel tijdens algemene vergadering van de Pro League

Vandaag komt de algemene vergadering van de Pro League samen om te beslissen over het televisiecontract met DAZN. De onderhandelingen tussen beide partijen sleepten de voorbije weken aan en naderen nu een cruciaal moment.

Onderhandelingen tussen DAZN en Pro League

De gesprekken tussen de Pro League en rechtenhouder DAZN verliepen intensief. Het afgelopen weekend stond volledig in het teken van overleg over de toekomst van het contract. Daarbij werd duidelijk dat DAZN geen “leefbare deal” vond met operatoren zoals Telenet en Proximus. Het bedrijf wil daarom minder betalen dan de eerder afgesproken 84 miljoen euro.

De heronderhandelingen hadden een vastgelegde termijn van twintig dagen. Die periode liep normaal vandaag af, maar werd verlengd tot donderdag om de vergadering van de Pro League te laten plaatsvinden. Tijdens die bijeenkomst wordt de uitkomst van de gesprekken met DAZN besproken en afgewogen.

Mogelijke scenario’s

Na de vergadering liggen verschillende pistes open. Eén optie is het huidige seizoen afwerken met DAZN en daarna een nieuwe tender uitschrijven. Een andere mogelijkheid is een onmiddellijke beëindiging van de samenwerking, gekoppeld aan een vergoeding. Er kan ook beslist worden om de onderhandelingen opnieuw te verlengen. Toch klinkt het dat “de ultieme gesprekken” nu echt gevoerd zijn, zo meldt Sporza.

Volgens betrokkenen is het eindspel ingezet. Er wordt benadrukt dat men niet eindeloos kan blijven onderhandelen. Op een bepaald moment moeten knopen worden doorgehakt en dat moment lijkt nu aangebroken.

In de wandelgangen circuleert het bericht dat DAZN opnieuw werk maakt van een overeenkomst met Proximus. Er wordt zelfs gezegd dat een akkoord dichtbij is, al is dat in het verleden vaker zonder resultaat gebleken. Eind oktober kwam DAZN zijn betalingsverplichting aan de Pro League nog na, maar zekerheid over de volgende termijn is er niet.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 3-1 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 1-0 Club Brugge Club Brugge
STVV STVV 1-0 Standard Standard
KAA Gent KAA Gent 1-1 KRC Genk KRC Genk
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Hoe Club Brugge de Europese top verbaast: "Zelfs Barcelona vroeg ons hoe we dat doen" William Wallace William Wallace over 🎥 "Ga weg!": DAZN lost beelden én geluid van interactie tussen Lambrechts en Vanaken in topper tegen Anderlecht Philippe Cr Philippe Cr over Nederlaag, voorlaatste en interlandbreak: 'Geduld is op bij Cercle, dit moet de opvolger van Cinel zijn' Padje van Hie. Padje van Hie. over Duurste tieners ter wereld: Karetsas al 30 miljoen, Anderlecht heeft maar liefst drie goudklompjes André Coenen André Coenen over Is Adriano Bertaccini anti-Standard? Speler Anderlecht schuwt de ferme woorden niet bardolino bardolino over "Het ideale moment om op hem een beroep te doen": Gill Swerts zit met hoge verwachtingen Noobjectivepress Noobjectivepress over Nadat Courtois geblesseerd afhaakt: "Ik zou nu voor hem kiezen" deeB Srivaddhanaprabha deeB Srivaddhanaprabha over Wordt hij de eerste Belgische Ballon d'Or-winnaar? Engelse media schuiven deze Rode Duivel naar voren De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Pijnlijk: Rode Duivels U17 krijgen bijzonder zware 'loting' richting wereldtitel De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Stef Wils mag dankbaar zijn voor cadeautjes, maar vooral voor speler met groot verantwoordeljikheidsgevoel Kantine
