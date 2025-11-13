🎥 De fans zullen het graag zien: Antwerp deelt indrukwekkende beelden van Tribune 2

🎥 De fans zullen het graag zien: Antwerp deelt indrukwekkende beelden van Tribune 2
Foto: © photonews
De Antwerp-fans hebben er lang op gewacht, maar nu is het eindelijk bijna zover: de vernieuwde Tribune 2 van de Bosuil opent binnenkort de deuren. De eerste thuismatch mét nieuwe T2 komt steeds dichterbij.

Het moment waar de Antwerp-supporters héél lang op hebben gewacht komt nu zeer dichtbij. De opening van de vernieuwde Tribune 2 is voor binnen enkele weken.

Na de interlandperiode speelt Antwerp meteen tegen FCV Dender, maar dan is de nieuwe T2 nog niet klaar voor gebruik. Voor de eerstvolgende thuismatch nadien, tegen Racing Genk op 7 december, wel.

Op donderdag deelde The Great Old knappe videobeelden van de tribune, gemaakt met een drone. Uit die beelden valt af te leiden dat er nog maar weinig werk te verzetten is.

Nieuwe Tribune 2 klaar voor debuut tegen Genk

Het ziet er dus klaar uit en tegen Genk mogen de fans er voor het eerst plaatsnemen. "Dit onder voorbehoud dat de bevoegde instanties de tribune gebruiksklaar verklaren", klinkt het nog wel bij Antwerp. Het stadion zal dan plaats kunnen bieden aan zo'n 21.000 supporters.

"Tribune 3 wordt daardoor niet meer gebruikt, enkel voor de bezoekende fans. Abonnees die verhuizen naar Tribune 2 of een andere tribune, zullen tussen 13 en 17 november verdere instructies krijgen over het bevestigen van hun exacte abonnementsplaats. Nadien start de club de verkoop van nieuwe abonnementen", deelde Antwerp eerder al mee.

Corrigeer

Antwerp

