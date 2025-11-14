'Inter ziet unieke kans bij Club brugge: Stankovic en Ordonez betrokken in opvallend plan'

'Inter ziet unieke kans bij Club brugge: Stankovic en Ordonez betrokken in opvallend plan'
Club Brugge kan zich opmaken voor een drukke zomermercato. Aleksandar Stankovic en Joel Ordonez behoren tot de meest gegeerde spelers, en volgens Italiaanse media zouden hun dossiers elkaar zelfs kunnen kruisen.

Club Brugge heeft een hoop spelers in de kern die deze zomer een transfer kunnen versieren. Eentje daarvan is Aleksandar Stankovic. Die staat in de belangstelling bij clubs uit vrijwel elke grote Europese competitie.

Nu zouden ook Tottenham en Newcastle zich gemeld hebben. Al is het uiteraard nog niet zeker of hij deze zomer vertrekt bij Club. Een andere speler die waarschijnlijk een transfer wil opzoeken is Joel Ordonez.

Die kan op zijn beurt rekenen op interesse van Inter Milan, al heeft de Italiaanse topclub Stankovic ook in de gaten. Internazionale verkocht de middenvelder afgelopen zomer zelf aan Club, en bedong een terugkoopoptie.

Inter ziet unieke kans: één dossier kan het andere beïnvloeden

En dat is nu waar de twee dossiers elkaar kruisen. La Gazetta dello Sport schuift namelijk een opvallend idee naar voren: Inter zou Stankovic kunnen gebruiken om een definitieve transfer van Ordonez te realiseren.

De terugkoopoptie bedraagt 23 miljoen euro als Inter hem volgende zomer koopt. Als het nog een jaar extra wacht moet het 25 miljoen euro betalen. Internazionale ziet hoe goed Stankovic het doet, maar zou kunnen beslissen om zijn optie pas later te lichten, voor 25 miljoen in de zomer van 2027 dan.

Dat uiteraard in ruil voor een deal rond Ordonez, want met de aankomende vertrekken van Francesco Acerbi en Stefan De Vrij krijgt de positie van centrale verdediger wel de voorkeur deze zomer. 

