Knaltransfer op komst? 'Premier League-clubs laten oog vallen op sterkhouder van Club Brugge'

Foto: © photonews
De ogen van de Premier League zijn gericht op Aleksandar Stanković; Tottenham en Newcastle behoren tot de clubs die hem hebben gescout. Inter verliest hem evenmin uit het oog.

Club Brugge blijft indruk maken dit seizoen, vooral in de Champions League, en dat zien de grote Europese clubs ook. Heel wat spelers kunnen het kampioenenbal gebruiken om zich in de kijker te spelen.

Dat geldt nu dus ook voor Aleksandar Stankovic. De middenvelder van Club Brugge kan volgens transferexpert Matteo Moretto op Engelse interesse rekenen: enkele clubs volgen hem van dichtbij.

Engelse topclubs houden Stankovic in de gaten

Het zou gaan om Tottenham en Newcastle. Verder blijft ook Inter Milan zijn situatie nauwlettend in de gaten houden, en de Italianen hebben uiteraard voorrang bij een eventuele transfer.

Zij verkochten Stankovic voor net geen 10 miljoen euro aan Club Brugge deze zomer, maar lieten ook meteen een terugkoopclausule opnemen. Als ze besluiten om Stankovic voor het einde van de volgende zomermercato over te nemen, zullen ze 23 miljoen op tafel moeten leggen.

Een jaar later is het ook nog mogelijk om hem via die clausule te kopen, maar dan zal de transferprijs 25 miljoen euro bedragen. Stankovic liet in het verleden al verstaan dat Inter zijn droomclub is. Maar deze nieuwe interesse zou hem misschien kunnen doen twijfelen.

