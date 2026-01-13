'Club Brugge denkt aan Zweeds toptalent maar krijgt meteen concurrentie van PSV'

'Club Brugge denkt aan Zweeds toptalent maar krijgt meteen concurrentie van PSV'
Foto: © photonews

Club Brugge speurt de markt af naar jong talent en heeft daarbij zijn vizier gericht op Scandinavië. Blauw-zwart krijgt meteen concurrentie van PSV.

Club Brugge heeft zich aan het begin van de wintermercato redelijk rustig gehouden. Buiten de verrassende uitgaande transfer van Kaye Furo naar Brentford werden er nog geen deals gesloten.

Maar blauw-zwart lijkt duidelijk wel de intentie te hebben om zich te versterken tijdens de winter. Volgens transferexpert Fabrizio Romano heeft de club haar oog laten vallen op een groot Zweeds talent.

Club Brugge mengt zich in strijd om Zweeds toptalent

Het gaat om de 17-jarige Benjamin Brantlind, die momenteel uitkomt voor IFK Göteborg. De transfergoeroe meldt dat Club Brugge al actie heeft ondernomen door de speler te benaderen.

Maar blauw-zwart is niet alleen: ook PSV zou de eerste contacten gelegd hebben. Clubs uit heel Europa houden zijn situatie in de gaten de komende weken en/of maanden.

Brantlind is een aanvallende middenvelder die ook uitkomt voor de nationale jeugdploegen van Zweden. In totaal speelde hij al 18 wedstrijden voor de eerste ploeg van Göteborg waarin hij ook één doelpunt kon maken en goed was voor twee assists. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 150.000 euro.

