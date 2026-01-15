'Aanvaller met verleden bij Zulte Waregem en Anderlecht lijkt JPL te gaan verlaten'

Foto: © photonews

Speelt La Louvière deze winter nog een speler kwijt? Dat zou zomaar kunnen. Mohamed Guindo, vaak beperkt tot de rol van invaller bij RAAL La Louvière, trekt in ieder geval alvast de belangstelling van Clermont.

Hij heeft zijn opleiding deels genoten bij Sporting Anderlecht. Daarna verliet Mohamed Guindo snel Neerpede en België voor Italië en Pro Vercelli, waar hij zijn opleiding afrondde en uiteindelijk in België terechtkwam.

Belangrijk in de promotie van La Louvière

Na een periode in de kleuren van Zulte Waregem sloot de Malinese jeugdinternational zich daarna aan bij RAAL La Louvière in de zomer van 2024, waar hij een sleutelrol speelde bij de promotie naar de Jupiler Pro League, met 8 doelpunten en 3 assists in 26 wedstrijden.

Dit seizoen is de 22-jarige aanvaller vaak beperkt tot een rol als wisselspeler en is hij slechts vijfmaal aan de aftrap verschenen in de competitie. Een frustrerende positie voor iemand die geen enkel doelpunt of beslissende assist heeft gemaakt in de Jupiler Pro League.

Mohamed Guindo zou RAAL La Louvière kunnen verlaten

Mohamed Guindo blijft toch een veelbelovend talent, en een Franse club zou hem graag de kans willen geven om zichzelf weer te herlanceren en een belangrijkere rol terug te vinden: Clermont - althans volgens transfergoeroe Sacha Tavolieri.

Het nummer elf in Ligue 2 zou concrete gesprekken hebben gevoerd met RAAL La Louvière voor een huur zonder aankoopoptie. Onder contract tot 30 juni 2027 wordt Mohamed Guindo geschat op 400.000 euro op Transfermarkt en hij zou dus mogelijk zijn laatste wedstrijd met de Wolven dit weekend kunnen spelen, tegen Club Brugge.

