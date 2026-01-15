De nieuwe Tzolis? 'Club Brugge wil met miljoenen toeslaan voor nieuwe spits'

Club Brugge heeft met Christos Tzolis de laatste jaren een absoluut goudhaantje in handen die ze voor veel geld zullen kunnen verkopen. Ondertussen hebben ze opnieuw het vizier gericht op de Griekse markt.

"Na de succesvolle transfer van Christos Tzolis heeft Club Brugge zijn oog definitief laten vallen op de Grieken. Volgens informatie van SPORT24 heeft de Belgische club namelijk interesse in Anestis Mythou", klinkt het in Griekenland.

Club Brugge heeft Anestis Mythou op het oog

Club Brugge wil het zeer succesvolle recept met Christos Tzolis volgens de Grieken herhalen en heeft opnieuw een Griek op het oog. Het gaat om het jonge talent Anestis Mythou, misschien wel het grootste talent van PAOK Saloniki.

Deze week was hij nog zeer belangrijk voor zijn team tegen Olympiakos in de Griekse Beker. De 18-jarige aanvaller stond in de basisopstelling van zijn team en liet na zeven minuten al meteen zijn klasse blijken met een goal.

Gaat Club Brugge tot tien miljoen euro bieden?

Er zijn diverse topclubs in hem geïnteresseerd. In de Griekse Beker speelde hij tot dusver in bijna alle wedstrijden en daarin scoorde hij al drie keer. Nu is het wachten op speelminuten in de hoogste competitie voor de Griek.



Zijn marktwaarde is volgens Transfermarkt op dit moment 250.000 euro, maar volgens de Griekse pers zou Club Brugge een bod overwegen dat in de beurt van de megalomane vraagprijs van 10 miljoen euro zou liggen.