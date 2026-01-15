Hein Vanhaezebrouck gaat helemaal uit zijn plaat over fase in #ANDGNT: "Dit kan absoluut niet"

De wedstrijd tussen RSC Anderlecht en KAA Gent had heel wat voeten in de aarde. Zeker de gele kaart voor Kana in de tweede helft na het neerhalen van de doorgebroken Skoras zorgde voor verbijstering bij de commentatoren.

In de eerste helft waren er al een paar fases die onder de loep werden genomen, maar in de tweede helft was er nog een fase waarbij Kana geel kreeg nadat hij ging trekken aan de doorgebroken Skoras. Hij kwam met geel weg, maar dat was niet naar de zin van Vanahezebrouck.

Hein Vanhaezebrouck snapt er niets van

"Dit is een rode kaart. Dat is douchen, dat is douchen. Geel? Och, och, och", aldus Hein Vanhaezebrouck in zijn reactie bij DAZN. "De bal naar de buitenkant? Daar gaan we moeten kijken naar de beelden ... Neen, dit is rood."

Als Zelfs Anderlecht supporters er over eens kunnen zijn dat het rood is 😂 #AndGnt — Robbe Peeters (@beirke45) January 15, 2026

"Hier kan je echt niet bij geel blijven, dit is een rode kaart. Dat was beloopbaar voor Skoras om bij de bal te komen. Hier moet de VAR tussenkomen, de uitleg van Laforge klopt niet. Dit is echt beloopbaar, want hij is op snelheid."

"Dit was absoluut douchen"

"Als hij niet wordt vastgehouden, dan kan hij dat belopen. Dit kan niet, Skoras is binnen de seconde bij de bal. Dit kan écht niet. Dat de VAR de gele kaart bevestigd heeft? Neen, dit kan absoluut niet. Absoluut niet."



Lees ook... Rik De Mil absoluut niet blij met arbitrage na bekeruitschakeling: "Rood en een penalty voor ons"›

"Dit is niet goed, ik ben benieuwd naar de uitleg die zal komen. Je mag niet beoordelen op het moment dat hij wordt vastgehouden, want zo haal je de snelheid eruit. Anders komt hij op snelheid altijd bij de bal en alleen voor Coosemans. We hebben het daarnet gehad, het beslissende moment in deze wedstrijd."