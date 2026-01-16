Vorig jaar nog in een coma, nu terugkeer naar JPL voor ex-speler Anderlecht en Standard?

RAAL La Louvière toont concreet interesse in Samuel Bastien. De Belgisch-Congolese middenvelder, die momenteel weer op de velden staat bij Fortuna Sittard, zou deze winter mogelijk terugkeren naar België. Volgens Sacha Tavolieri zijn er al gesprekken opgestart om een deal te bekijken.

Bastien maakte zaterdag tegen PEC Zwolle zijn eerste speelminuten sinds 16 maart. Voor La Louvière is zijn terugkeer een interessante kans: een ervaren speler met een topniveau en leiderschapservaring in de Jupiler Pro League. Het zou meteen een grote versterking voor het middenveld betekenen.

De afgelopen maanden stond Bastien vooral in de schijnwerpers om zijn indrukwekkende herstel. Na een beroerte en een korte periode in coma werd hem door artsen verteld dat hij waarschijnlijk nooit meer professioneel zou voetballen. Hij werkte zich echter terug via een intensief revalidatietraject.

Haalt La Louvière Bastien terug naar België?

"Ik voel me beter", vertelde Bastien zelf. "Ik ben nog niet helemaal topfit, maar het gaat de goede richting uit. Ik heb elke dag geprobeerd sterk te blijven voor dit moment.” 

Bastien doorliep de jeugdopleiding bij Anderlecht en brak door bij Standard Luik, waar hij zelfs aanvoerder werd. Zijn ervaring in België, gecombineerd met zijn recente speelminuten bij Fortuna Sittard, maakt hem een speler die La Louvière direct kan helpen om hogerop te mikken.


Voor Bastien zou een terugkeer naar de Jupiler Pro League ook een kans zijn om zijn carrière verder vorm te geven in zijn thuisland. 

