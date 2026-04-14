Miljoenentransfer op komst? 'Club Brugge heeft verdediger op het oog, maar die gaat wat kosten'

Club Brugge is klaar voor een hete transferzomer. Aan uitgaande zijde zou er wel eens héél veel kunnen gebeuren. En dus zal er aan inkomende zijde ook wat moeten gebeuren om de gaten opnieuw te dichten met waardige opvolgers.

Simon Mignolet stopt, terwijl er interesse is in onder meer Seys, Sabbe, Ordonez, Onyedika, Stankovic, Forbs, Tresoldi, Tzolis en Vermant. Enkel van Brandon Mechele en Hans Vanaken durven we aannemen dat ze volgend jaar zeker nog op Jan Breydel rondlopen.

Club Brugge wil Adem Avdic

Werk aan de winkel dus, ook aan inkomende zijde voor blauw-zwart. Daarbij wordt onder meer gedacht aan Adem Avdic. Dat is een 18-jarige linksachter, die indruk maakt in de Balkan en eigendom is van Rode Ster Belgrado.

Een paar weken geleden had Club Brugge al een eerste bod gedaan op Avdic, maar dat was voor Rode Ster Belgrado niet afdoende. Bovendien ligt de linksback nog tot juni 2030 (of zelfs 2031 via een optie) onder zeil.

Rode Ster Belgrado gaat dure vogel maken van Avdic

Geen makkelijke onderhandelingspositie dus voor blauw-zwart, dat natuurlijk wel kan schermen met Champions League-voetbal en een grote kans op de definitieve doorbraak - al dan niet via Club NXT in eerste instantie.



Avdic liet al mooie dingen zien bij Rode Ster Belgrado en dus willen ze veel geld voor hem. Hier en daar wordt gesproken van liefst vijftien(!) miljoen euro. Club Brugge zou tot dusver ongeveer de helft van dat bedrag hebben geboden.