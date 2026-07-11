WK-LIVE 11/7: Zlatan kritisch, Rode Duivels keren dan terug
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Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
Born in the USA: dit WK moet het begin zijn van iets moois voor België
Los van de teleurstelling hing er vrijdag in Los Angeles, na de uitschakeling tegen Spanje, vooral een sfeer van optimisme en een gevoel van tevredenheid. Iedereen beseft het: op basis van dit WK 2026 liggen er mooie kansen om verder op te bouwen. (Lees meer)
Aan het enthousiasme van de fans zal het niet gelegen hebben
Gisteren namen de Rode Duivels het op tegen Spanje in de kwartfinale van het WK voetbal 2026. Hoewel ze de match verloren, stond er een heel land van fans achter hen. Orange Belgium stelde namelijk een record van mobiel dataverbruik vast, wat bewijst dat de Belgen massaal verbonden waren om te supporteren.
Dit zijn de meest opvallende cijfers van de avond:
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Een historisch piek op het mobiele netwerk: Het mobiele dataverkeer bereikte zijn hoogste niveau ooit, met een sprong van +64% in vergelijking met een normale vrijdag op hetzelfde tijdstip vóór de start van het WK. Dit volume ligt zelfs 15% hoger dan het vorige record van 21 juni tijdens de wedstrijd Iran-België.
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Lege huiskamers, Netflix staat stil: Omgekeerd daalde het verkeer op het vaste netwerk (thuis) met -13%, terwijl streamingplatforms zoals Netflix hun verkeer zagen kelderen met -54% in vergelijking met een normale vrijdag.
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België focust volledig op de match: Het totale internetverkeer (vast + mobiel) nam met -9,5% af. Belgen lieten hun dagelijkse digitale gewoonten dus links liggen om zich volledig op de wedstrijd te concentreren.
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Een enthousiasme dat niet afzwakt: Tijdens de vorige wedstrijd tegen de VS die midden in de nacht (2:00 uur) werd gespeeld, schoot het mobiele verkeer om 3:30 uur al met +150% omhoog, net op het moment dat Lukaku de beslissende goal scoorde.
De Duivels hebben dan wel verloren op het veld, maar het enthousiasme van hun supporters deed de teller van het mobiele netwerk ontploffen!
YouTube FIFA Creator Cup in Central Park
Zondag 12 juli organiseren YouTube en FIFA de allereerste YouTube FIFA Creator Cup in Central Park in hartje New York. Je kan de wedstrijd wereldwijd live volgen via het officiële YouTube-kanaal van FIFA. Deze livestream wordt mede mogelijk gemaakt door partners Dove Men+Care en Lay's.
Twee sterrenteams tegen elkaar
Niemand minder dan IShowSpeed host het event, waarin twee sterrenteams het tegen elkaar opnemen. De selecties zitten vol met topcreators, bekende oud-voetballers en andere grote talenten. Samen zijn zij goed voor ruim 270 miljoen abonnees.
De teams worden gecoacht door voetbaliconen Cafu en Marco Materazzi. Op het veld staat een all-star selectie met daarbij ook de Belgische YouTube-sensatie Celine Dept. Voormalig top-scheidsrechter Pierluigi Collina leidt de wedstrijd in goede banen.
Lamine Yamal prikkelt Frankrijk
Lamine Yamal heeft ook nog... de arrogantie van de jeugd mee. Na de kwalificatie waarschuwde hij Frankrijk, dat de Roja in de halve finale opwacht, openlijk. "Geen enkel team is erin geslaagd met ons te wedijveren", zei hij voor de microfoon van TVE.
Alles al op scherp gezet
"Iedereen zakt tegen ons terug. Als Frankrijk in dit toernooi voor één ploeg moet vrezen, dan zijn wij het", stelt Yamal. "We zullen zien of zij erin slagen ons te verslaan en een derde finale op rij te halen... of dat wij hén voor de derde keer op rij kloppen."
Over één ding lijkt iedereen het alvast eens: deze match zet de twee beste ploegen van het toernooi en de twee topfavorieten voor de eindzege tegenover elkaar. Twee erg aanvallende teams, in heel verschillende stijlen. Wie haalt het? Antwoord dinsdag...
Zlatan haalt uit naar Rode Duivels en Rudi Garcia
Als topexpert voor FOX Sports op dit WK spaarde Zlatan Ibrahimovic de straffe uitspraken niet. Deze keer moet Rudi Garcia het ontgelden. Zlatan Ibrahimovic, opvallende consultant bij FOX Sports, spaarde de Belgische bondscoach niet in zijn analyse van de uitschakeling. "Ik leg de verantwoordelijkheid voor deze nederlaag volledig bij de Belgische bondscoach. Zijn beslissing heeft zijn ploeg de wedstrijd gekost", vindt de Zweed. Hij doelt daarbij uiteraard op de vervanging van Thibaut Courtois door een blessure.
Courtois verklaarde na afloop dat hij eigenlijk had kunnen doorspelen, maar dat de coach hem vroeg om naar de kant te komen. "Hoe kun je Courtois eraf halen en Lammens brengen, terwijl Penders op de bank zit? Is het gewoon omdat Lammens bij Manchester United speelt en Penders bij Strasbourg? Zo kies je de doelman van je nationale ploeg niet."
Moeten we door met Rudi Garcia? "Zoals de griet die je plots leuk begint te vinden"
Het WK zit erop. Tijd voor de scherpe analyses van alle prestaties van de Belgen en van de bondscoach. De hamvraag: gaat Rudi Garcia door bij de Rode Duivels? Wil hij dat, kan hij dat en mag hij dat? De meningen lijken verdeeld. (Lees meer)
De messen bovengehaald: "Ongeziene flater van Rudi Garcia"
De Rode Duivels liggen eruit. Tegen Spanje werd met 1-2 verloren, met dank aan een laat doelpunt van de ingevallen Merino. Bij dat doelpunt ging Senne Lammens in de fout, wat toch voor een wrang gevoel zorgt hier en daar. (Lees meer)
De toekomst van de Rode Duivels oogt echt niet somber, al betwijfelen we of dat met Rudi Garcia zal zijn
Er is leven na de Gouden Generatie, dat moeten we onthouden van dit WK. Er is nog geen nieuwe Kevin De Bruyne, Eden Hazard of Romelu Lukaku opgestaan, maar we moeten niet beginnen vrezen dat we straks het onderdeurtje van Europa gaan worden. (Lees meer)
Onze cijfers voor de moedige Rode Duivels na Spanje-België: ze verdienen lof
Het klinkt paradoxaal na zo gedomineerd te zijn, maar de meeste Rode Duivels waren goed tegen Spanje. Dit zijn onze laatste quoteringen van het WK 2026. (Lees meer)
Rode Duivels komen zondag naar huis
De Rode Duivels liggen uit het WK. Rest de vraag: wat nu met de selectie? De knopen lijken stilaan doorgehakt. Een A330 is nu naar Los Angeles vertrokken en zal de Rode Duivels straks meteen ook terug naar België vliegen.
Zondagmorgen rond 10 uur, zetten de spelers opnieuw voet op Belgische bodem. Vanaf het tarmac van Brussels Airport gaat iedereen vervolgens zijn eigen weg. Daarna begint voor alle Belgen in principe de vakantie. Voor velen begint het seizoen vrij snel in hun respectievelijke competities, vanaf 25 september zijn er de wedstrijden in de Nations League.
Rudi Garcia trots en laat eigen toekomst in het midden: "Toen ik begon miste deze ploeg grinta"
De droom van de Rode Duivels strandde in de kwartfinale tegen Spanje, maar bondscoach Rudi Garcia weigerde na afloop met de vinger te wijzen naar zijn spelers. Integendeel: de Fransman zag vooral een Belgische ploeg die volgens hem de Europese kampioen meer dan partij gaf. (Lees meer)
📷 FOTO: Lukaku en De Bruyne in tranen: familie biedt troost aan aangeslagen Rode Duivels na WK-exit
De uitschakeling tegen Spanje kwam bijzonder hard aan bij de Rode Duivels. Na het laatste fluitsignaal zochten de Belgische internationals dan ook meteen steun bij hun familie en geliefden in de tribunes. (Lees meer)
Youri Tielemans gefrustreerd door blessure, maar ook trots: "Veel spelers moe of opgebrand"
België strandt in de kwartfinales van het WK na een 2-1-nederlaag tegen Spanje. Youri Tielemans maakte een dik uur na de match het bilan op van dit toernooi en sprak over zijn blessure in de opwarming, waardoor hij niet kon spelen tegen Spanje. (Lees meer)
Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
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