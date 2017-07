Talentvolle aanvaller verlaat Club Brugge definitief, meerjarig contract ligt klaar bij Norwich City

De twintigjairge Fonkeu staat op het punt Club Brugge in te ruilen voor Norwich City. Onze redactie vernam dat de aanvaller een meerjarig contractvoorstel kreeg van de club uit de Championship. Op enkele details na is het dossier rond.

Momenteel vertoeft Fonkeu in Duitsland waar Norwich op oefenstage is. Vorige week maakte de beloftevolle spits indruk in een oefenduel met de U23 van The Canaries. Ook Stoke City, Sunderland en Wolverhampton aasden op de Belg met Kameroense roots.

Loodzware concurrentie

Dat Fonkeu blauw-zwart verlaat en elders zijn geluk beproeft, hoeft niet te verbazen. Met Abdoulay Diaby, Jelle Vossen, Jérémy Perbet, Wesley Moraes, Emmanuel Dennis en Carlos Strandberg lopen er momenteel zes spitsen rond op Jan Breydel. Andere aanvallers Fran Brodic en Dennis van Vaerenbergh vertrokken ook, zij het op huurbasis.