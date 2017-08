Twee buitenlandse clubs richten hun pijlen op Club-aanvaller Limbombe

Het Nieuwsblad noemt twee clubs die geïnteresseerd zijn in de diensten van Limbombe. Ten eerste is er het Franse Toulouse. Vorige zomer had die club zelfs al een akkoord beet voor het Club Brugge werd, maar ze zijn hem klaarblijkelijk nog niet vergeten.

De tweede is Feyenoord. De Nederlandse kampioen heeft hem al ruim aan het werk gezien toen Limbombe nog de uitblinker was bij NEC.

Een vertrek is zeker en vast niet uitgesloten. Trainer Ivan Leko lijkt niet echt plaats te hebben voor de flankaanvaller (er was in de voorbereiding zelfs een hoop kritiek aan zijn adres), maar de bovengenoemde club moeten er wel iets voor over hebben. Club haalde Limbombe een jaar geleden voor 2,5 miljoen euro.