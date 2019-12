2020 komt eraan: Vijf spelers die ongetwijfeld een stap hogerop gaan zetten

Al jaren is de Jupiler Pro League een ideale competitie om jonge talenten een kans te geven om zich verder te ontwikkelen. In 2019 verlieten met Ruslan Malinovskyi, Stefano Denswil en Leandro Trossard weer heel wat goede spelers onze competitie en in 2020 zullen er ongetwijfeld volgen.

In de zomer van 2018 nam de toenmalige hoofdcoach van AA Gent, Yves Vanderhaeghe, Jonathan David op in de A-kern van de Buffalo's. De jonge Canadees scoorde in de voorbereiding aan de lopende band en drukte ook meteen zijn stempel op de ploeg in een wisselvallig seizoensbegin met doelpunten tegen SV Zulte Waregem, Waasland-Beveren en Sporting Lokeren.

Na een periode met vooral korte invalbeurten ging het in 2019 bijzonder snel onder de nieuwe en huidige coach Jess Thorup. David ging meer in de rug spelen van fysiek sterke spitsen onder wie Roman Yaremchuk en Alexander Sorloth. Dat resulteerde onder meer in vier doelpunten en een assist in Play Off I.

Dit seizoen plukt David de vruchten van de basis die hij in het seizoen 2018/19 legde. Met 13 doelpunten en 9 assists na 29 wedstrijden is hij één van de grote smaakmakers in de Jupiler Pro League. De Portugese topclub SL Benfica toonde vorige zomer al voorzichtig interesse, maar toen was een vertrek (uiteraard) onbespreekbaar. AA Gent zal nu nog moeten genieten van hun goudhaantje, want de kans is groot dat een Europese subtopper of topclub in 2020 de speler binnenhaalt.

Emmanuel Dennis

Twee doelpunten in het mythische Santiago Bernabeu. Dat lijkt voor Emmanuel Dennis meer dan voldoende om in 2020 een transfer naar het buitenland te versieren. De Nigeriaanse international kwam in 2017 over van het Oekraïense Zorya Luhansk en veroverde meteen de harten van de Brugse fans met vier doelpunten en een assist in de eerste drie competitiewedstrijden.

Dat ritme kon Dennis niet aanhouden en onder Ivan Leko speelde hij in 2017/18 en 2018/19 lang niet altijd. Philippe Clement besloot om de flankaanvaller meer als diepe spits te gebruiken en dat rendeerde. Dennis is op de radar verschenen van onder meer Arsenal en zou tijdens de wintermercato wel eens kunnen vertrekken uit Jan Breydel.

Sander Berge is misschien wel de enige speler die zijn niveau nog enigszins kan benaderen van vorig seizoen. De Noorse middenvelder stelde ook in de UEFA Champions League zeker niet teleur en leek afgelopen zomer al op weg naar de uitgang bij de Limburgers. Er kwam uiteindelijk geen aanbod dat interessant genoeg was. Hoe dan ook zal de 21-jarige middenvelder in 2020 vertrekken bij de landskampioen. Napoli heeft in elk geval heel wat miljoenen over voor de jonge Noor.

Aurélio Buta

Na een jaar tussen de bank en basis was 2018 het jaar van de doorbraak voor Aurélio Buta. De Portugees speelde 20 wedstrijden en zorgde daarin voor 6 assist, maar brak vervolgens zijn middenvoetsbeentje en kwam in Play Off I niet in actie.

De rechtsback is nu helemaal terug en bezig aan een uitstekend seizoen. Hij zit opnieuw aan 6 assists en ook defensief laat hij weinig steken vallen. Leicester City, Southampton en Watford toonden al belangstelling en zullen Buta zo snel mogelijk willen weghalen bij Antwerp.

SV Zulte Waregem deed afgelopen zomer misschien wel de strafste transfer van allemaal. De fusieclub haalde Saido Berahino transfervrij op bij Stoke City, dat in 2017 nog 14 miljoen euro voor hem betaalde. De Burundees maakte in het seizoensbegin meteen indruk door te scoren tegen Racing Genk, Charleroi en Antwerp en zorgde er in zijn eentje voor dat SV Zulte Waregem op een hoger niveau ging voetballen en hele goede resultaten behaalde.

Berahino was nadien zes weken buiten strijd, maar twee weken terug liet hij zich wel weer opmerken met een doelpunt en een assist tegen STVV. In Engeland volgen ze de prestaties van Saido Berahino ongetwijfeld nog op de voet. Gebeurtenissen naast het veld deden hem in het verleden op een zijspoor belanden, maar voetballen kan hij nog steeds als de beste.