Een grote afwezige in selectie van Club Brugge, Cools en Sagna wel van de partij

Philippe Clement heeft zijn selectie van 22 spelers bekendgemaakt voor de match van donderdag 26 december tegen Zulte Waregem.

Philippe Clement kan geen beroep doen op Éder Balanta. De Colombiaanse middenvelder viel het afgelopen weekend in tegen KAA Gent (1-1) en pakte zijn vijfde gele kaart van het seizoen. Balanta is dus voor één wedstrijd geschort. Na de winterstop tegen Anderlecht (19 januari) is hij weer beschikbaar.

De wedstrijdkern telt twee nieuwkomers in vergelijking met de 'Slag om Vlaanderen' vorige zondag. Verdediger Dion Cools heeft een optreden achter zijn naam staan in de Jupiler Pro League en is nog eens van de partij. Voor aanvaller Amadou Sagna is het zijn eerste selectie sinds 1 september. Toen kwam hij niet van de bank tegen KRC Genk.

Vossen en Mitrovic behoren niet tot de selectie.