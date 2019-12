Dubbele opsteker in selectie Antwerp voor duel met Anderlecht: "Maar hij kan het niet alleen"

Royal Antwerp FC sluit het voetbaljaar 2019 af met een wedstrijd tegen RSC Anderlecht. Een belangrijk en gevoelig duel, eentje dat ze bij The Great Old heel graag willen winnen. Er is alvast goed nieuws.

Een dubbele opsteker is het voor Laszlo Bölöni en de zijnen: zowel Dieumerci Mbokani als Steven Defour zitten in de selectie. Dieu en Defour "Hij is terug en Dieu is heel belangrijk voor ons, maar hij kan het ook niet alleen", gaf Bölöni aan op zijn persconferentie voorafgaand aan het treffen met paars-wit. Dat ook Defour in de 18-koppige selectie zit, is misschien een verrassing zo vlak voor de winterstop. De voorbije weken werd hij nog gespaard, met oog op 2020.





Volg Antwerp - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.