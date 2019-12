Carcela ontsnapte twee keer aan rood: "Hij verdient het niet om hier mee weg te komen"

De voetbalwereld reageerde gisterenavond en vandaag verontwaardigd omdat Mehdi Carcela tot twee keer toe aan rood ontsnapte. Hij hield aan twee keer natrappen zelfs geen gele kaart over. "Onbegrijpelijk", vindt ook Eddy Snelders.

Carcela revancheerde zich op Mohammadi nadat die hem de bal afsnoepte en toen hij op de grond lag trapte hij hard richting Owusu. Twee keer zag ref Bram Van Driessche het door de vingers. "Voor mij twee keer rood", aldus Snelders bij Voetbalkrant.com. "Het waren ook clear errors van de ref, dus had de VAR mijn inziens de scheidsrechter kunnen helpen."

Er kwam geen interventie omdat Van Driessche geen kaart uitdeelde, maar de VAR had hem wel op de hoogte kunnen brengen van de aard van de overtreding. "Carcela komt hier heel goed weg en dat verdient hij niet. Hij maakt zich opnieuw schuldig aan impulsieve en ongecontroleerde reacties waarvoor hij al eerder bestraft werd."

Carcela pakte al rechtstreeks rood tegen Moeskroen na een aanslag op de enkels van Mohamed met gestrekt been. Het was over het algemeen trouwens een pittige wedstrijd. Zelfs Preud'homme kreeg geel nadat hij vierde ref Wim Smet in het gezicht raakte na wild gesticuleren. "Ja, en daarna maar klagen hoe oneerlijk Standard behandeld wordt...", zucht Snelders.