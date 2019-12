Hazard houdt Messi achter zich als meest actieve speler van het decennium, ploegmaat van Mertens heerst

Niemand doet beter dan de 351 gespeelde competitiematchen van José Callejón. De Spaanse aanvaller miste in zijn eerste vijf seizoenen bij Napoli maar twee matchen. Daarvoor speelde hij bij Real Madrid en Espanyol.

Eden Hazard speelde drie wedstrijden minder dan Callejón, maar houdt wel Lionel Messi achter zich. De Argentijn stond 343 keer op het veld voor Barcelona in La Liga. Je moet dus al weinig blessures hebben om in deze lijst voor te komen. Straf toch, want Hazard werd tussen 2010 en 2019 het meest foutief afgestopt.

Antoine Griezmann staat met 338 optredens op de vierde plaats en zijn landgenoot Daniel Congré van Montpellier strandde op 334 matchen.

