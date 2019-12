Analist over degradatiestrijd: "Enkele clubs mogen zich in de handen wrijven dat Cercle het laat afweten"

De degradatiestrijd is nog niet beslist, maar op de laatste speeldag van 2019 heeft Cercle Brugge wel een flinke tik gekregen. De achterstand op de voorlaatste bedraagt al zes punten.

Jacky Mathijssen nam in Het Belang van Limburg STVV en bij uitbreiding de degradatiestrijd onder de loep. "STVV en enkele andere clubs mogen zich in de handen wrijven dat Cercle Brugge het helemaal laat afweten", aldus de Limburger. "Tel er bij Cercle nog vijf punten bij en het wordt plots weer link."

Het wordt nog een loodzware opdracht voor de Vereniging, maar helemaal schrijft Mathijssen groen-zwart nog niet af. "Ze kunnen ons verrassen, want hun budget ligt een stuk hoger dan dat van de concurrentie. Als ze nog twee of drie spelers met een flinke meerwaarde kunnen binnenhalen... Maar ja, zes punten goedmaken in negen matchen is bijna onmogelijk."