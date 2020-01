🎥 Arsenal - Leeds: het sprookje van Thierry Henry

Exact acht jaar geleden leende New York Red Bulls Thierry Henry voor zes weken uit aan Arsenal. Het clubicoon van de Gunners 'debuteerde' drie dagen later in de FA Cup.

Tegenstander die dag was Leeds. Tien minuten na zijn invalbeurt scoorde hij het enige doelpunt uit de partij. Vanavond neemt Arsenal het voor het eerst opnieuw op tegen Leeds. Zonder Henry uiteraard. Henry zou ook in de Premier League nog twee keer scoren dat jaar. In totaal speelde de Fransman 375 wedstrijden voor Arsenal. Hij trof 228 keer raak. COMEBACK | De laatste keer dat @Arsenal het opnam tegen @LUFC stond in het teken van de terugkeer van ene @ThierryHenry. En de Fransman deed meteen wat er van hem verwacht werd: scoren! 😍🔥#ARSLEE #FACup pic.twitter.com/tzsygp91JL — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) January 6, 2020





