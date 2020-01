AA Gent wil graag langer door met Sven Kums: "Maar we gaan geen exorbitante bedragen betalen"

Afgelopen zomer haalde AA Gent zijn voormalige Gouden Schoen Sven Kums terug. De middenvelder bloeide weer helemaal open in de Ghelamco Arena en de Buffalo's willen hem dan ook langer aan boord houden.

Voorzitter Ivan De Witte kwam bij VTM Nieuws met wat meer informatie: "Het mag duidelijk zijn dat we heel graag met Sven Kums verder willen. Er is op dit moment ook nog een verbintenis met RSC Anderlecht en die respecteren wij. We zullen alles in het werk stellen om Sven hier te houden, maar we gaan geen exorbitante bedragen betalen. Dat is ook gebleken bij de transfer van Sulayman Marreh. Een erg nuttige speler voor ons, maar we gaan geen gekke bedragen betalen."

In 2017 betaalde Anderlecht nog ruim 6 miljoen euro voor Kums, een bedrag dat ze uiteraard nooit terug gaan zien. Bij AA Gent haalt de Brusselaar wel weer een hoog niveau. Kums heeft opnieuw een vaste basisplaats en maakte net voor de winterbreak nog het winnende doelpunt op het veld van Standard.