Geen nieuwe Gouden Schoen voor Antwerp na Van Moer in 1966, wel symbolisch voor de straffe comeback van de club

Dieumerci Mbokani was de man die Hans Vanaken van zijn tweede opeenvolgende Gouden Schoen moest houden en dat is hem net niet gelukt. De Congolees verzamelde slechts 19 punten minder dan de Brugse spelmaker.

Verdiensten

In play-off 1 had Mbokani een ruim aandeel in de vierde plaats voor Antwerp. Met zijn atletisch vermogen is hij als geen ander in staat om de bal bij te houden en de rest van de ploeg te laten aansluiten.

Hij scoorde vier keer in die play-offs en, nog belangrijker, toen Antwerp 0-2 in het krijt stond tegen Charleroi, de winnaar van play-off 2, scoorde hij twee keer. Het werd 3-2 en Antwerp mocht, amper twee jaar na de lange, miserabele periode in tweede klasse, strijden voor Europees voetbal. Het leverde hem 32 punten op in de eerste ronde, terwijl Vanaken er 116 sprokkelde. De kloof bleek te groot om nog goed te maken.

Gouden Stier

Maar de meeste punten (271) sprokkelde Mbokani in het seizoen 2019/20 en dat hoeft niet te verbazen. In tegenstelling tot vorig seizoen maakte de spits nu wel heel de voorbereiding mee en dat loonde. Na 21 matchen staat Antwerp mee op een gedeelde tweede plaats, dankzij de goals van de Congolese beer.

De Gouden Schoen van 2012 scoorde al 14 keer en gaf 7 assists in de huidige jaargang van de competitie, waardoor hij nu met de Gouden Stier op zijn rug mag pronken. Ook in het succesvolle bekerverhaal van Antwerp droeg hij meer dan zijn steentje bij. Hij scoorde in elke ronde minstens één keer.

Op klasse staat geen leeftijd en daar is 'Dieu' -want hij is toch een god voor de fans van Antwerp- een perfect voorbeeld van. Hij slaat al wel eens een training over, maar dat is er op de wedstrijden niet aan te zien. En als je denkt dat hij een mindere dag heeft, dan is hij misschien wel op zijn gevaarlijkst. Aan een halve kans heeft hij al genoeg om te scoren. En dan de rust die hij uitstraalt als hij aan de bal is...

Antwerp herleeft

Een overwinning van Mbokani had de eerste voor Antwerp sinds 1966 kunnen zijn, toen Wilfried Van Moer de trofee een eerste keer op zak mocht steken. Toch is deze tweede plaats symbolisch voor de heropleving van de club met stamnummer 1, want die kende twaalf donkere seizoenen in tweede klasse.

Het verhaal had echter ook anders kunnen uitdraaien, want vorige zomer trok Anderlecht nadrukkelijk aan de mouw van Mbokani. Hij koos uiteindelijk toch voor Antwerp en het is nog maar de vraag of hij daar volgend jaar ook nog speelt. Het contract van de runner-up loopt in juni immers af...