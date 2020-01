Ex-spits Antwerp: "Dieumerci Mbokani was ook een mooie Gouden Schoen geweest"

Een echte verrassing was het niet, de verkiezing van Hans Vanaken tot Gouden schoen. Al had het ook evengoed Dieumerci Mbokani kunnen worden ...

Amper 19 puntjes was het verschil tussen Vanaken en Mbokani en dus is het de constante die Vanaken uiteindelijk aan de zege heeft geholpen: Malinovskyi won de eerste periode, Mbokani de tweede periode.

"Ze hadden het allebei wel kunnen worden", aldus Cédric Faure - ex-spits van onder meer Charleroi, Antwerp en Union SG - tegenover onze redactie. "Vanaken was heel regelmatig dit jaar en haalt een hoog niveau in onze competitie."

"Maar Mbokani is een aanvaller, een goalgetter, iemand die plezier doet aan de neutrale supporters. Hij draagt een ploeg die nog maar 2 jaar op het hoogste niveau meedraait. Het had mooi geweest als hij had gewonnnen, al is Vanaken natuurlijk ook een mooie winnaar."