Wolf moet flexibel zijn bij Genk: "Het vertrek van Samatta is voor mij minder acuut"

Hannes Wolf moet het straks zien te rooien zonder zijn topschutter én zonder zijn eerste doelman. Het is dit seizoen niet makkelijk om coach van KRC Genk te zijn...

Samatta is op weg naar de Premier League. "In mijn eerste gesprek met Genk ben ik van die mogelijkheid op de hoogte gesteld. Goed, nu is het zo ver. Dan moet ik me daar naar schikken. Ik ben blij voor Ally, dat hij de kans krijgt om zijn grote droom te realiseren. Het is hem gegund. Het is aan ons om zijn vertrek op te vangen", zegt Wolf in HBvL.

"Natuurlijk zullen we op een andere manier moeten gaan voetballen. Maar er zijn met Onuachu, Odey en Nygren nog drie rasechte spitsen in de selectie. Bovendien hebben we met Thorstvedt en Daehli in de winterstop al enkele interessante spelers gehaald, die ook scorend vermogen hebben."

Intussen moet hij wel al zijn vijfde doelman straks op de bank gaan zetten. "Het probleem Samatta is voor mij minder acuut dan dat van de doelmannen. Het aantrekken van een nieuwe spits is geen absolute must. Maar we tasten natuurlijk de markt wel af."