Cercle Brugge ziet versterking al uitvallen en hij is al onder het mes gegaan

Cercle Brugge heeft deze winter al vier versterkingen binnengehaald. Eén van hen is Isaac Christie-Davies, die bij de beloften van Liverpool werd weggehaald. Maar de vraag is of we die een match voor de Vereniging gaan zien spelen dit seizoen.

De aanvallende middenvelder maakte op zijn Instagram immers bekend dat hij op training geblesseerd is geraakt en al geopereerd werd. "Ik kom snel terug", voegde hij eraan toe. Maar in ieder geval is het een streep door de rekening van Bernd Storck, die op de 22-jarige rekende om extra creativiteit te brengen.





