Was Vandenhaute plan B voor Anderlecht? 'Coucke probeerde sterke man weg te halen bij andere G6-club'

RSC Anderlecht zorgde een weekje geleden voor een nieuwe paleisrevolutie. Met Karel Van Eetvelt en Wouter Vandenhaute haalde Marc Coucke twee zwaargewichten naar het Lotto Park. Al was laatstgenoemde niet zijn eerste keuze...

Nog eerst even een pittig detail: het was Marc Coucke die in 2018 het pleit won van Wouter Vandenhaute in de strijd om de overname van RSC Anderlecht. De excentrieke voorzitter was niet happig om hem er nu wel bij te halen.

Sport/Voetbalmagazine weet dat Coucke aanvankelijk Luciano D’Onofrio probeerde weg te plukken bij Antwerp FC. De Italobelg - de eerste gesprekken dateren al van eind vorig seizoen - eiste echter de volledige sportieve controle bij paars-wit. En Coucke had net Vincent Kompany binnengehaald...

Exit Coucke?

Volgens het weekblad heeft Vandenhaute echter grotere plannen met Anderlecht. De zakenman droomt er al jaren van om ook in het voetbal succesvol te zijn. Maar dan moet Coucke natuurlijk eerst een stap opzij zetten...