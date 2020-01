Sanneh wordt door Anderlecht uitgeleend aan een andere Belgische eersteklasser

Bubacarr Sanneh is op weg naar KV Oostende. De centrale verdediger werd in de eerste helft van het seizoen uitgeleend aan het Turkse Göztepe, maar het werd geen succes. Sanneh wilde er weg en dus zoekt Anderlecht nu een oplossing in eigen land.

Volgens Het Laatste Nieuws wordt de transfer één van de komende dagen in orde gebracht. Het gaat om een uitleenbeurt. In de zomer van 2018 werd Sanneh nog gekocht voor 8 miljoen euro, maar na een goede start kwam hij al snel op de bank terecht. Hij werd dit seizoen uitgeleend aan het Turkse Göztepe, maar daar had hij veel last van blessures. De centrale verdediger wilde weg uit Turkije en ook Göztepe had hem niet meer nodig. Anderlecht lijkt dus een nieuwe oplossing gevonden te hebben door hem uit te lenen aan KV Oostende. KV Oostende is nog niet zeker van de redding en dus ze willen nog enkele spelers binnenhalen. De deal met Sanneh is dus bijna rond en ze zouden ook op zoek zijn naar een extra aanvaller. Sylla en Guri voldoen niet aan de verwachtingen.