POLL: Welk pareltje buitenkant voet was de mooiste?

Er vielen dit weekend heel wat knappe goals te noteren op de Belgische velden. Tot drie keer toe werd er eentje binnengetrapt met de buitenkant, nochtans iets wat steeds minder te zien is.

De knappe solo van Vadis Odjidja, de Lukaku-achtige actie van Moffi tegen Club Brugge, de verre vrije trap van Boya... Qua knappe goals werden de Belgische voetbalfans alvast verwend het voorbije weekend.

Maar wat te zeggen van de doelpunten van Jelle Bataille (Oostende), Mergim Vojovoda (Standard) en Samuel Asamoah (Sint-Truiden)? Stuk voor stuk pareltjes buitenkant voet, die stuk voor stuk kunnen tellen als eerste doelpunt van het seizoen.

1. Jelle Bataille: bekeken deviatie

De 20-jarige flankspeler doet het goed bij KV Oostende en was ook vrijdag op bezoek bij Standard heel nuttig. In de 54ste minuut sloeg de belofte-international Sclessin met verstomming: Bataille reageerde sneller dan zijn bewaker Gavory op een lage voorzet van Skulasson en gleed de bal met veel gevoel over Bodart in de bovenhoek.

Michel Preud'homme reageerde na afloop van de partij laconiek: "Het lijkt wel of we elke thuismatch een wereldgoal te slikken krijgen." Denk maar aan de laatste speeldag van 2019, toen Sven Kums AA Gent de zege bezorgde met een weergaloos afstandsschot... buitenkant rechts.

Tot speeldag 2⃣3⃣ wachten om je eerste van het seizoen te maken, dan moet het wel een heel speciale zijn! 🎯👏 @kvoostende pic.twitter.com/EnUrfk0tcY — Play Sports (@playsports) 24 januari 2020

2. Mergim Vojvoda: geplaatst schot

De Kosovaarse international van Standard maakte bovenstaande treffer van Jelle Bataille pas in minuut 79 ongedaan. En hoe.

Na een knap opgezette aanval met Mehdi Carcela rondde de 24-jarige rechtsachter vol gevoel af. Met een knap geplaatst schot liet hij Ondoa kansloos. Standard zou later nog met de zege aan de haal gaan na een droge knal van een andere verdediger, Laifis.

3. Samuel Asamoah: harde pegel

Na de zege tegen Kortrijk won STVV afgelopen zaterdag op Le Canonnier. Het stond al 0-2 voor STVV, toen Asamoah in minuut 80 zijn zware rechter bovenhaalde. Met een knappe pegel buitenkant voet, waarbij de bal steeds verder van Butez wegdraaide, nam de 25-jarige Ghanese middenvelder alle twijfels weg en degradeerde hij de late wereldgoal van Boya tot een voetnoot.