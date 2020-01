Kink in de kabel bij transfer Sanneh naar Oostende

De transfer van Bubacarr Sanneh richting KV Oostende leek eergisteren nog in kannen en kruiken, maar intussen is er toch een kink in de kabel gekomen. De Gambiaanse verdediger zijn transfer ligt volledig stil.

Anderlecht en Oostende waren eruit over de voorwaarden: Sanneh zou voor een beperkt bedrag gehuurd worden van Anderlecht. Maar sinds gisteren is er windstilte opgetreden. Beide partijen hebben geen contact meer gehad over de overbodige Anderlecht-speler. Nochtans was zijn werkvergunning in orde geraakt. Anderlecht hoopt wel vandaag nog een oplossing te vinden voor hem, want speelkansen heeft hij niet in het vooruitzicht bij paars-wit. Ze willen de kern zoveel mogelijk afslanken. Mogelijk wordt de piste Oostende vandaag nog gereactiveerd, maar de tijd begint wel te dringen.