"Kortrijk-Antwerp kan qua sfeer misschien de beste match van het seizoen worden"

Op Twitter deelde KV Kortrijk een filmpje waarin Vanhaezebrouck, ex-coach van KV Kortrijk, en Yves Vanderhaeghe, destijds assistent en vandaag T1 van de Kerels, vooruitblikken naar de halve finale van donderdag.

Vanderhaeghe putte alvast veel moed en vertrouwen uit de heenwedstrijd. "We zijn er overeind gebleven en hadden zelfs de beste kansen. We hebben veel vertrouwen opgedaan na de drie recente topwedstrijden (gelijke spelen tegen Club Brugge en Antwerp, winst tegen Standard, nvdr.). Maar het zal een zeer geladen match worden."

Ook Hein Vanhaezebrouck beseft dat het wel eens zou kunnen kolken in het Guldensporenstadion. "In Kortrijk kan er ongelooflijk goede sfeer zijn. Het zou donderdag wel eens heel mooie publiciteit kunnen worden voor Kortrijk. Antwerp heeft van nature die Engelse sfeer, maar ook bij de Kortrijk-fans kan dit het geval zijn. Ik hoop dat de tribunes helemaal vol zitten. Qua ambiance kan dit wel eens een van de allerbeste matchen van het seizoen worden."

Hein Vanhaezebrouck en Yves Vanderhaeghe blikken samen vooruit op #KVKANT:



"We tankten vertrouwen tijdens de voorbije topwedstrijden. Het kan heel snel gaan in de beker. We zullen moeten scherp zijn, iedere minuut van de wedstrijd."



