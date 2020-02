Zulte Waregem en Anderlecht in play-off 1? Zo denkt Hamdi Harbaoui erover

Tot drie keer toe kroonde Hamdi Harbaoui zich tot topschutter van de Jupiler Pro League (in 2014, 2018 en 2019) en nu maakt de Tunesische aanvaller het mooie weer in Qatar. Ondanks de afstand blijft de 35-jarige goalgetter de Belgische competitie aandachtig volgen.

In een exclusief gesprek ging het onder meer over twee van zijn ex-clubs: Zulte Waregem en Anderlecht, allebei nog in de running voor play-off 1. "Zulte Waregem heeft zich erg goed versterkt. Het team is beter dan vorig jaar. Deschacht en Bruno in de zomer, Vossen en Srarfi in de winter. Die laatste, een speler met heel veel kwaliteiten, ken ik overigens heel goed. De club is goed gewapend om de strijd aan te gaan in de laatste zes wedstrijden van het seizoen, na toch wel een kleine dip. Hun doel is play-off 1 en ik denk ook dat ze daarin zullen aantreden", legde Hamdi Harbaoui uit.

Ook het moeilijke seizoen van Anderlecht is de Tunesiër niet ontgaan. "Het zal moeilijk worden voor les Mauves om in de top-6 te eindigen na de reguliere competitie. Er waren opnieuw te veel veranderingen en daarbovenop nog een slechte seizoensstart. De club onderging de laatste drie jaar heel veel veranderingen en kan daar moeilijk van herstellen. Dat is voor fans van de grootste club van België soms moeilijk te aanvaarden. Ze moeten dus snel lessen trekken uit die fouten om er sterker uit te komen", ging hij verder, alvorens het nog even over Lokeren te hebben, de club waar hij vier seizoenen actief was.

Harbaoui leeft mee met Lokeren

"Het is echt triest wat er gebeurt op Daknam. Ik heb er prachtige tijden beleefd, met de bekerzeges (in 2012 en 2014) en mijn topschutterstitel (2013/14) als hoogtepunten. Lokeren hoort al niet thuis in 1B, maar om ze dan ook nog eens te zien worstelen in de Proximus League doet veel pijn. Hopelijk staan ze snel terug in 1A, daar waar ze thuishoren", besloot hij.