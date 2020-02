'Vossen had twee concrete aanbiedingen van subtoppers liggen en daarom koos hij voor Zulte Waregem'

Zulte Waregem versterkte zich deze winter met Jelle Vossen. Voor de fusieclub is dat een absolute toptransfer. Maar er waren nog meer kapers op de kust. Uiteindelijk verkoos de aanvaller West-Vlaanderen boven Antwerpen.

Ook KV Mechelen was tot de laatste dagen in de running om Jelle Vossen binnen te halen. Dat weet Het Laatste Nieuws. Uiteindelijk gaven twee zaken de doorslag om voor Essevee te kiezen.

Vossen ging te rade bij Davy De fauw. De aanvoerder van Zulte Waregem deelde bij Club Brugge de kleedkamer met Vossen. Het spreekt voor zich dat De fauw reclame heeft gemaakt voor de Gaverbeek.

Daarnaast was ook de ligging een pluspunt. Vossen woont in Knokke, terwijl vrouwlief in Gent werkt. Dan is Waregem netjes in het midden. Hij kan met een beetje goede wil zelfs afgezet worden aan het stadion.

Extra wapen in de degradatiestrijd

Leuk extraatje: een pak eersteklassers hengelden naar Vossen. Zo hoopten Waasland-Beveren, KV Oostende en Cercle Brugge hem te huren als extra wapen in de degradatiestrijd. Vossen had echter geen zin om ineens twee stappen terug te zetten.