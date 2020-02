Hooliganwatcher ziet nog extra moeilijkheden: "Hooligans van ADO, Willem II en Anderlecht..."

Ze zitten er toch mee bij de ordediensten... De bekerfinale tussen Club Brugge en Antwerp is een risicomatch gezien het verleden tussen beide supportersclans. Een Belgisch hooliganwatcher gaf wat meer uitleg...

Het kwam onlangs nog tot een confrontatie tussen hooligans van Antwerp en Brugge-supporters. In het verleden vochten beide clans menig robbertje uit. Maar er speelt nog meer mee volgens de man, die bij Sporza het verhaal wou doen.

"Zowel Club Brugge als Antwerp heeft vriendschapsbanden met buitenlandse clubs. Club is bevriend met ADO Den Haag, Antwerp met Willem II. Die zullen de bekerfinale zeker niet willen missen", klinkt het. "Ook Anderlecht kan een rol spelen in de gevechten. Anderlecht heeft niets te zoeken in de bekerfinale, die wel dicht bij Anderlecht plaatsvindt. En Anderlecht duldt niemand op zijn territorium."

En de politie zal zijn handen vol hebben op die dag. "Op de dag van de bekerfinale worden de aanslagen van 22 maart in Brussel en Zaventem herdacht. De politie heeft dan te maken met een manifestatie georganiseerd door rechtse extremisten. Maar de politie zal dat wel allemaal in de hand houden."