QUIZ: Wie zijn de tien jongste spelers in de JPL dit seizoen? Test uw kennis

De reguliere competitie nadert stilaan zijn ontknoping. Heel wat jongeren mochten dit seizoen al eens proeven van het grote werk. Hoe goed kent u de youngsters van de Jupiler Pro League? Test uw kennis in deze quiz.

Dat Anderlecht met vier spelers in de top 10 hofleverancier is in dit lijstje, hoeft niet te verbazen. Vorige week in Gent was de gemiddelde leeftijd van de Brusselaars amper 20,9 jaar.

In deze quiz zoeken we de tien jongste spelers die dit seizoen in actie kwamen in onze hoogste klasse. De jongste was amper zestien jaar en tien maanden oud bij zijn debuut!

Kent u ze alle tien? Dat zou straf zijn!

