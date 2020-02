Velen vergeten dat Vanaken al in het buitenland heeft gespeeld: "Maar ik wilde absoluut weg bij PSV"

Hans Vanaken timmerde via Lommel en Sporting Lokeren aan de weg richting Club Brugge. Maar veel mensen vergeten dat de middenvelder ook het shirt van PSV heeft gedragen. "Maar ik wilde er absoluut weg."

De Lampenclub plukte de toen 14-jarige Hans Vanaken weg in Lommel. Amper twee jaar later koos de tweevoudige Gouden Schoen ervoor om terug te keren naar de heimat.

“Ik wilde absoluut weg bij PSV”, legt Vanaken uit in Het Laatste Nieuws. “Ik had geen zin om een volledig seizoen op de bank te zitten of op twintig minuutjes per wedstrijd in te vallen.”

De terugkeer naar Lommel was de goede keuze

Vanaken kon het niveau dan wel aan, maar een groeispurt trok zijn lichaam uit balans. Hij groeide maar liefst 24 centimeter in amper twee jaar. “De terugkeer naar Lommel was de goede keuze.”