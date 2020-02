De Mos gelooft niet meer in play-off 1 voor KVM: "Misschien was die flirt met Genk toch niet zo een slimme zet"

KV Mechelen moet vanavond laten zien dat ze nog in play-off 1 geloven. Daarvoor moeten ze voorbij Anderlecht, dat zijn betere vorm lijkt gevonden te hebben. Aad de Mos, ex-trainer van Malinwa gelooft er niet echt meer in.

De Mos zag het de voorbije weken heel stroef lopen... "Het lijkt wel of de chemie een beetje weg is tussen de coach en zijn team. Misschien was dat geflirt met Genk toch niet zo een slimme zet. Ik lees ook dat ze weer op een schuldenberg ­zitten. En nu vallen de resultaten ook tegen. Alles valt daar een beetje ­samen", zegt hij in GvA.

Ook het 'wij tegen de rest' verhaal lijkt wat uitgewerkt. “Toen hadden ze met die zaak ­'Propere Handen' een gemeenschappelijke vijand. Door dat enorme samen­horigheidsgevoel binnen de club zijn ze vijf à tien procent sterker ­geworden. Nu die extra procentjes zijn weg­gevallen, zijn ze in een ­negatieve flow beland en valt alles opeens tegen. Dat vreet aan het zelfvertrouwen.”

Play-off 1 ziet hij weer net niet gebeuren. "Zoals in dat jaar met Yannick Ferrera. Toen liep het in de laatste wedstrijd mis tegen AA Gent. Nu zie ik hetzelfde gebeuren: op de laatste speeldag, op bezoek bij Genk.”