Cercle Brugge heeft de wind in de zeilen, wie ziet u degraderen? De programma's van de vier kandidaten onder de loep

Cercle Brugge heeft de wind opeens in de zeilen met een knappe 6 op 6 de afgelopen twee weekends, maar ze staan natuurlijk nog steeds laatste in de stand. Kunnen ze zich nog redden? Het zouden nog wel eens spannende weken kunnen worden.

Mathematisch gezien zijn er nog vier ploegen die kunnen degraderen, maar de kloof tussen KAS Eupen en de drie andere teams onderaan is groot genoeg om ervan uit te gaan dat de Oostkantonners niet meer in de problemen zullen komen. Toch weet je maar nooit en dus nemen we ook hen op in dit overzicht.

KAS Eupen (26 punten)

KAS Eupen speelt nog tegen Anderlecht (UIT), Moeskroen (THUIS), Mechelen (UIT) en Club Brugge (THUIS) en kan zo vooral nog een scherprechter zijn in de strijd om play-off 1. Het heeft momenteel liefst negen punten voorsprong op Cercle Brugge.

KV Oostende (21 punten)

De zege tegen STVV enkele weken terug leek de Kustboys uit de problemen te hebben gebracht, maar plots is het toch opnieuw angstig achterom kijken. Temeer er op speeldag 30 nog een wedstrijd op Jan Breydel op het programma staat die extreem belangrijk kan worden.

KVO speelt nog tegen Zulte Waregem (THUIS), Antwerp (UIT), Genk (THUIS) en Cercle Brugge (UIT). Het lijkt dit weekend dan ook alle hens aan dek om niet tot het allerlaatste moment te moeten gaan bibberen. Bovendien was het voetbal tegen Kortrijk écht slecht.

Waasland-Beveren (20 punten)

Ook Waasland-Beveren moet opnieuw angstig om zich heen kijken. Het stond dicht bij een levensbelangrijk puntje tegen Club Brugge, maar gaf het in minuut 94 nog uit handen. Bij een gelijkheid van punten met Cercle Brugge heeft de Vereniging normaal gezien ook een wedstrijd meer gewonnen.

Het programma is bovendien erg zwaar. Mechelen (UIT), Anderlecht (THUIS), Moeskroen (UIT) en Gent (THUIS) lijken niet meteen makkelijke ploegen om veel punten tegen te sprokkelen.

Cercle Brugge (17 punten)

Hekkensluiter Cercle Brugge is niet langer een vogel voor de kat. Het voetbal was al een tijdje goed, met een 6 op 6 hebben ze eindelijk de wind in de zeilen. Toch is het ook voor de Vereniging dit weekend al absoluut van moeten.

Cercle speelt nog tegen Moeskroen (UIT), Gent (THUIS), Club Brugge ('UIT') en Oostende (THUIS). Winst in Moeskroen lijkt een premisse om het tot de laatste speeldag spannend te houden en wie weet een rechtstreeks degradatieduel te spelen tegen de Kustboys.